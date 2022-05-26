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金星回歸金牛！「5星座」週末運勢爆棚　這位財運旺翻天

▲金星回歸金牛！塔羅牌艾菲爾老師表示「5星座」特別受惠於這股特別加倍的幸運，週末運勢爆棚，其中這位財運特別旺。（示意圖／取自pixabay ）
▲金星回歸金牛！塔羅牌艾菲爾老師表示「5星座」特別受惠於這股特別加倍的幸運，週末運勢爆棚，其中這位財運特別旺。（示意圖／取自pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2022-05-26 11:02:26

這個週末5/28象徵幸運的金星回歸她守護的金牛座，加上下周即將順行的水星、5/29木火二星合相的能量，對此，塔羅牌艾菲爾老師就表示，「5星座」特別受惠於這股特別加倍的幸運，上榜的星座請特別把握，美好的星象時時有，端看你平常是否做好準備，等到高光時刻來到就得以發揮。而沒有上榜的星座也別太傷心，文末的十二星座金星金牛回歸各種幸運關鍵字，可以為你提點六月份的生活方向，老師也提醒，記得同時參考太陽、上升星座！

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▲金星回歸金牛！塔羅牌艾菲爾老師表示「5星座」特別受惠於這股特別加倍的幸運，週末運勢爆棚，其中這位財運特別旺。（示意圖／NOWnews資料照）
▲金星回歸金牛！塔羅牌艾菲爾老師表示「5星座」特別受惠於這股特別加倍的幸運，週末運勢爆棚，其中這位財運特別旺。（示意圖／NOWnews資料照）
天秤座 偏財大好

象徵財氣的金星回歸天秤座的資源宮位，意味著你的偏財運即將大放異彩，如果你正在申請貸款，有極大的機會可以通過，長期的投資標的有收益進帳、自行創業的人則有資金挹注、業績分紅獎金一次累積入你口袋、久未聯絡的朋友向你歸還欠款，他人饋贈你的精品禮物、抽獎活動頻頻中獎、讓你一時之間被滿滿財氣淹沒。這段時期，建議你多做點公益或是捐點小錢給需要的地方，綿延你的好運及財氣，並且正向循環再回到你身邊。

摩羯座 愛情得意

回歸金星進駐摩羯座的戀愛宮位，這段期間，有伴的你，會想和另一半暫時的脫離人群，適合找一個靜謐的地方度過兩人世界，為你們的感情充電加溫，不被外界所打擾，此時你們的眼中只有彼此，不需要轟轟烈烈的狗血戲碼，細水長流的相處模式令你們心滿意足。

單身的你，金星的幸運能量會將一個令你心動的對象送到你面前，或許會讓你一直平靜無波的感情生活掀起波瀾 ，這段時期，請你不要只是家中、辦公室兩點一線的往返，春天到了，多參與友人牽線的聚會與活動，也可以到你喜歡的場所走走，如果突然心血來潮想去某個地方，一定要聽從你內心的聲音，你的命定對象也許正在等著你的到來。

雙子座 雙倍幸運

回歸金星拜訪雙子座的玄秘宮位，加上順行水星即將在六月回歸守護著你的命宮，雙倍的幸運更在你的生日月綿延開來，緩和了過往有苦說不出的窘境。健康方面，長期身體上的小病痛有機會因為某些契機，你找到能對症下藥的醫生替你找出病因、或是你開始注重營養攝取或是鍛鍊身體的方法，身體擺脫掉沈重的感覺，比以往更加感覺輕鬆愉快，走起路來腳步更加輕盈、睡眠品質也出奇的好，健康的身心狀態為你吸引來好運。

工作方面，特別容易與他人心靈一致、加上此時的創作力與靈感大爆發，讓你工作起來不但順心沒有阻礙，同事和領導也來助力，平時扯後腿的小人也躲得遠遠的，一切都照著你希望的進度前進，成果可期。

金牛座 能量滿溢

回歸金星在金牛座的命宮加持，由於你過去幾年的努力，透過各方面的順風順水的運氣回饋給你。工作方面，此時的你能量滿溢，工作起來更加得心應手，完結拖宕已久的項目並且得到了相應的回報與酬勞、上級指派全新的項目給你大展身手、有機會轉調到夢寐以求的部門單位或是跳槽到條件優渥的新公司。

人際關係方面，得以結識新的人脈，只要登高一呼、向外尋求幫助，就有朋友及平輩兩肋插刀。事業上的夥伴和你也有絕佳的默契，同時也會開啓一段新關係，結識適合你的桃花。這段難得的時候幾乎是為你而生，無論現在的你正處在何種景況之中，請你行動起來，該向前推進的不要遲疑。

白羊座 財運翻漲

回歸金星進入你的財帛宮，財運方面，你的正財丶偏財將有出護意料的表現，收入相當可觀，看著荷包不斷的進賬，近期有考慮置產的人，只要你看準時機，做足了風險的評估，這是一個進場的好時機。

工作方面，創業的人，建議你不要單打獨鬥，正是所謂的團結力量大，這樣一來自己也會輕鬆許多。有機會調動到其他單位，引領你用不同以及更寬廣的角度，來看待讓你覺得已經有些倦怠的工作，請再重新檢視工作中卡關的部分，相信你會突然靈光一現想出解決方案、突破困擾你已久的盲點，得以將工作推進到下一個階段，同時，你也有可能遇到不少嶄新的工作邀約。

十二星座金星金牛

被加持的「各種幸運」關鍵字

白羊「財運翻漲」、金牛「能量滿溢」

雙子「雙倍幸運」、巨蟹「數錢人生」

獅子「轉機降臨」、處女「合作生財」

天秤「業績爆表」、天蠍「好運傍身」

射手「財氣包圍」、摩羯「愛情得意」

水瓶「屢創佳績」、雙魚「得償所願」。（編輯：郭佩蓉）

【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】 
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒，民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

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