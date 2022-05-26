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特企／康師傅積極實踐社會責任　建立有溫度民族品牌

▲康師傅在中國深耕超過30年，堅持做個有溫度的品牌，在食安建設、公益救助、振興鄉與協助國家體育事業發展都不遺餘力。（圖／康師傅提供）
▲康師傅在中國深耕超過30年，堅持做個有溫度的品牌，在食安建設、公益救助、振興鄉與協助國家體育事業發展都不遺餘力。（圖／康師傅提供）

本報訊

2022-05-26 11:25:58

康師傅深耕中國30年，最為一個有溫度的民族品牌，面對上海嚴峻的抗疫之路，仍堅持實踐「回饋社會」的企業初心，據統計，康師傅已向上海醫院、政府、學校等單位捐贈超過百萬元（人民幣，下同）的抗疫物資，展現出企業應該負起的使命與道義。

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自2022年初起，中國新冠疫情多點擴散，這當中以上海首當其衝，在社會各界齊心對抗疫情的過程裡，康師傅也積極投入，聯動多地工廠、聯絡物資及安排物流，及時滿足上海政府防疫的生活物資需求。

康師傅上海地區的工作人員，更救助了許多社會弱勢群體，康師傅上海核心經銷部副處長張海建表示，要盡最大的可能，不要讓這些為上海建設做出貢獻的人挨餓，讓更多有需要的人吃到康師傅的麵。據統計，自上海疫情爆發以來，康師傅已向上海醫院、政府、學校等單位捐贈超過百萬元的速食麵、飲用水、飲料等物資。

▲上海抗疫的過程中，康師傅向上海醫院、政府、學校等單位提供速食麵、飲用水、飲料等物資，總價值超過百萬。（圖／康師傅提供）
▲上海抗疫的過程中，康師傅向上海醫院、政府、學校等單位提供速食麵、飲用水、飲料等物資，總價值超過百萬。（圖／康師傅提供）
針對食品安全問題，康師傅仍秉持「零容忍」的態度，在食品安全建設領域的要求更是精益求精。與江南大學歷時2年合作開發出「TGP檢測應用與煎炸控制技術」與「速食片煎炸過程動態控制系統」，建立起「速食麵加工用油全程質量控制體系」，使整體煎炸過程中油脂極性組分（PC）能優於國家規定標準的30%以上。此外，康師傅固守綠色健康標準，積極鞏固食材源頭的安全性，而在內蒙古康巴諾爾地區建立環境友好的蔬菜基地。針對「使用好油」的堅持下，康師傅更建構一整套「數位化食品原物料追朔系統」，達到對食品的「源頭可溯、全程可控」。

值得注意的是，康師傅深知「取之社會、用之社會」的道理，除了積極投入食安建設、公益救助外，更在振興鄉村、低碳環保、助力體育事業等多領域中，都能看到康師傅肩負社會責任的身影，展現身為民族品牌應有的自身責任與品牌力量，開啟下一個三十年的篇章。

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