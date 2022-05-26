特企／康師傅積極實踐社會責任　建立有溫度民族品牌

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康師傅上海地區的工作人員，更救助了許多社會弱勢群體，康師傅上海核心經銷部副處長張海建表示，要盡最大的可能，不要讓這些為上海建設做出貢獻的人挨餓，讓更多有需要的人吃到康師傅的麵。據統計，自上海疫情爆發以來，康師傅已向上海醫院、政府、學校等單位捐贈超過百萬元的速食麵、飲用水、飲料等物資。
針對食品安全問題，康師傅仍秉持「零容忍」的態度，在食品安全建設領域的要求更是精益求精。與江南大學歷時2年合作開發出「TGP檢測應用與煎炸控制技術」與「速食片煎炸過程動態控制系統」，建立起「速食麵加工用油全程質量控制體系」，使整體煎炸過程中油脂極性組分（PC）能優於國家規定標準的30%以上。此外，康師傅固守綠色健康標準，積極鞏固食材源頭的安全性，而在內蒙古康巴諾爾地區建立環境友好的蔬菜基地。針對「使用好油」的堅持下，康師傅更建構一整套「數位化食品原物料追朔系統」，達到對食品的「源頭可溯、全程可控」。
值得注意的是，康師傅深知「取之社會、用之社會」的道理，除了積極投入食安建設、公益救助外，更在振興鄉村、低碳環保、助力體育事業等多領域中，都能看到康師傅肩負社會責任的身影，展現身為民族品牌應有的自身責任與品牌力量，開啟下一個三十年的篇章。