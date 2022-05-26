豆腐只配皮蛋弱掉！內行「倒1罐」超驚艷：加熱吃更爽
豆腐一直是深受台灣民眾喜愛的美食，常在不少家常菜中看見，尤其搭配皮蛋後擁有的多重口感，對許多人來說就是場味覺盛宴，不過除了皮蛋外，有網友也分享自己的料理，將豆腐加入「某罐頭」下鍋煮後，口感大升級，眾人看也紛紛大讚「好聰明」、「跟著做，超好吃」。
原PO在臉書社團「廚藝公社」發文指出，「想吃花生豆花～家裡剛好有牛奶花生罐頭，加上豆腐，口感竟然跟豆花一模一樣，只要將牛奶花生放入小鍋，豆腐用湯匙刮片，放到牛奶花生裡，一起加熱到滾，就可以解饞啦」，不過她也強調，上述做法需用「嫩豆腐」製作，絕對不能使用板豆腐跟雞蛋豆腐，口感、味道會差很多。
原PO突發起想的料理方式意外成功，她也表示「雖然不能跟傳統豆花，還是名貴的豆花店評比，但對我這種家裡剛好有罐頭或想吃買不到豆花的人來說，超滿足的」，且之前因為拜拜的原因，家中囤積很多罐頭，家裡附近沒賣豆花的，就決定直接買豆腐，不僅不浪費也很省事。
貼文曝光引發熱議，網友湧入留言區「我也會拿嫩豆腐當豆花吃，真的讚」、「從沒想過這樣吃，下次一定要試」、「看起來超讚，光用想的就流口水了」、「試過了，真的超好吃，重點是就地取材很方便」、「嫩豆腐加熱後沒有豆腐味，跟豆花一樣，吃過之後整個被騙」、「根本就是神操作」、「乍看下根本豆花，高招」。（編輯：張志浩）