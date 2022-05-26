學霸正妹「二度登表特版」！檸檬臀自拍放送 本尊神到了
網路上非常容易挖掘到正妹素人，也經常因為一些奇特裝扮以及舉動，吸引到大批網友眼球，其中PTT的表特版更是不少女生素人崛起的地方，不少女生被發上之後，因為長相甜美可愛、身材姣好獲得極大關注。近日，就有網友又發現一名正妹，不僅擁有高學歷，平常熱愛健身的她也大方露出好身材，紛紛敲碗本尊IG帳號，果不其然也被找到了！
一名網友在PTT貼文指出「藥學系會健身的正妹」只見貼出的多張照片，前幾張是日常生活的穿搭，後面則是該名正妹健身日常，尤其有一張拍攝自己健身時寫下「剛剛醃了檸檬椒鹽口味的雞里肌，現在穿得像一顆檸檬，夏天快來！」搭配照片來看，好身材一覽無遺，呈現出完美的曲線。
貼文一出，網友紛紛回應「屁股練得超級漂亮的！」、「那個硬舉在女生中蠻厲害了」、「看了IG了！很認真在健身，身材很棒」、「練得非常好，直接上升一個檔次」、「真的練得非常不錯耶！喜歡健康會運動的女孩」、「跪求開門，有人有IG嗎？」、「學霸又是正妹，真的讚」、「槓片看起來是5kg*10+槓子20kg，好猛啊」、「這個前幾天才剛發過，又第二次登上了喔！」
而也有網友馬上神出該名正妹的IG，是一位名為「黃子芸」的正妹，目前就讀於中國醫藥大學藥學系，平常IG不僅紀錄自己的生活，也經常分享自己上健身房的點滴，像是深蹲、硬舉等動作都難不倒她，一舉練出完美的S曲線，也因為限時動態自嘲穿著像檸檬，讓不少後來追隨的粉絲大讚「檸檬臀真的練得非常好看！」（編輯：張嘉哲）