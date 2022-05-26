這家雞排沒漲價！老饕挖出「1低調神店」大讚：快絕種了
因原物料、貨運費用接連調漲，近期市場上諸多產品皆宣布漲價，其中像是泡麵、飲料和雞排等，無一例外，也讓民眾叫苦連天；不過就有網友發現這間「低調神店」的雞排竟然沒漲價，不像其他家都漲到80、90元，它一片才賣55元，也讓網友大讚「超佛心」。
該名網友在PTT以「開源社的雞排一直沒漲價維持55元？」為題發文，表示他住在南部某個縣市，昨（25）天想說下大雨又晚下班，在回家的路上看看有哪些店家還開著，就順便買了當晚餐。他當時經過有段時間沒去的開源社香雞排，「特色是會刷一種很甜的醬」，看到價目表上的「雞排」竟然只賣55元，「都沒漲價，雖然我住南部但是附近常吃的雞排都漲到60元以上，一些比較有名的雞排連鎖店雞排也漲破70元」。
不過原PO並沒有點雞排吃，「我習慣吃無骨鹹酥雞，也是50元沒漲，吃起來分量和味道感覺沒變啊，現在別家的無骨鹹酥雞1份大概都漲到60元」，也讓他不禁在文末發問「55元的雞排是不是快絕種了? 因為跟老闆不熟不好意思問為什麼沒漲價」。
貼文一出，不少人大讚，「偶爾吃還蠻不錯吃的啊，還可以拿來配飯吃」、「有些新開的店還會掛布條35-40元哩」、「這價錢好佛心」、「嫌醬的人，明明可以不加醬喔，品質很好啊，起碼我吃過3次以上都有肉汁，不加醬也ok」。
但也有網友表示，「那大小是真的不一樣的，呃怎麼講」、「就算一樣大片，但肉的厚度可以差一倍」、「重量不同阿，開源社的大約5-6兩，正常的8兩，再大的10-12兩」、「開源的雞排比較小阿，同樣是雞排，叫貨的品質重量不同，賣的錢也不同」。（編輯：郭佩蓉）