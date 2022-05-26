拒絕膝關節「卡卡」 王偉勛醫師指導正確保膝觀念

不少中年人會覺得走路時膝蓋卡卡，上下樓梯雙腿沒力，彰化基督教醫院骨科部副主任王偉勛醫師指出，造成這種情形不外乎是關節炎、肌少症、骨質疏鬆症，以往被認為是三種疾病，最新的觀念應該「三位一體」同步治療，建議民眾過了 30 歲後要多運動，可促進骨質維持、增加肌力，有健康的硬骨，軟骨磨耗會減少，就能保護好膝蓋。

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王偉勛醫師常遇到病患因為膝蓋疼痛來求診，透過適當的檢查找出疼痛原因，如果是早期的關節退化，會視其嚴重程度，採取針劑注射治療─此針劑為複合型產品，高濃度玻尿酸混合自體血小板再生因子，利用玻尿酸協助關節活動潤滑，而血小板再生因子給予關節軟骨再生的機會，兩者採黃金比例混合而成，有相輔相成之效。

早先曾有位 57 歲農婦人因左膝疼痛到彰基求診，經王偉勛醫師詢問才知她半年前騎機車摔傷左邊膝蓋，以為是普通摔傷而未到醫院就醫，但經檢查竟然發現是脛骨骨折，左腳呈現類似 O 型腿的變形。王偉勛醫師指出，婦人年紀不算大，關節功能仍然非常好，還不需置換人工關節，但因為是洗腎病友，因此進行矯正手術時搭配精準的 3D 列印技術，透過電腦斷層影像重組出婦人骨頭形狀，配合醫師手術前算出最理想的矯正角度後做出 3D 列印工具，手術中可確實執行矯正，矯正後放入骨釘骨板固定。透過以上規劃，病患可在手術前就先了解手術過程及術後模樣，有傷口小、出血少、復原快的優點，是一項很先進的精準醫學技術。

王偉勛醫師指出，關節因受到的壓力過大而產生疼痛不良於行的情況，應先找出疼痛的原因，單純注射止痛藥或是直接換成人工關節，都是不對的，如果是受力分配不平均，應該對症下藥予以矯治，盡可能讓患者保存原有膝蓋。

王偉勛醫師指出，保護膝關節要做到三件事：第一，避免外傷磨損；第二是及早補充鈣質、維他命 D ，讓軟骨下的硬骨保持健康，才能保護好軟骨，就像好的彈簧床下面要有好的床墊，睡起來才舒服。而第三件事則是從年輕時就應多緞練大腿肌力。