拒絕膝關節「卡卡」 王偉勛醫師指導正確保膝觀念

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早先曾有位57歲農婦人因左膝疼痛到彰基求診，經王偉勛醫師詢問才知她半年前騎機車摔傷左邊膝蓋，以為是普通摔傷而未到醫院就醫，但經檢查竟然發現是脛骨骨折，左腳呈現類似O型腿的變形。王偉勛醫師指出，婦人年紀不算大，關節功能仍然非常好，還不需置換人工關節，但因為是洗腎病友，因此進行矯正手術時搭配精準的3D列印技術，透過電腦斷層影像重組出婦人骨頭形狀，配合醫師手術前算出最理想的矯正角度後做出3D列印工具，手術中可確實執行矯正，矯正後放入骨釘骨板固定。透過以上規劃，病患可在手術前就先了解手術過程及術後模樣，有傷口小、出血少、復原快的優點，是一項很先進的精準醫學技術。
王偉勛醫師指出，關節因受到的壓力過大而產生疼痛不良於行的情況，應先找出疼痛的原因，單純注射止痛藥或是直接換成人工關節，都是不對的，如果是受力分配不平均，應該對症下藥予以矯治，盡可能讓患者保存原有膝蓋。
王偉勛醫師指出，保護膝關節要做到三件事：第一，避免外傷磨損；第二是及早補充鈣質、維他命D，讓軟骨下的硬骨保持健康，才能保護好軟骨，就像好的彈簧床下面要有好的床墊，睡起來才舒服。而第三件事則是從年輕時就應多緞練大腿肌力。
根據美國骨科醫學會膝關節照護的指引，要透過強化膝蓋前方的股四頭肌，大腿內側的內收肌群，還有後方的二頭肌等部位來強化膝關節，因為膝蓋要彎曲、伸直時，需要這些力量支撐。王偉勛醫師指出，人在30歲以後，肌力會開始流失，要持續維持肌力，平時就得訓練，民眾可多利用各地都有的國民運動中心、健身房，及公園的相關體健設施來進行訓練。