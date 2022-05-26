結婚不辦桌該給禮金？「判斷關鍵」敲醒一堆人：紅包還來
隨著時間和歲月的推移，人們都會開始慢慢收到身邊朋友的喜帖、喜餅等，希望彼此能共同分享這份喜悅，對此也有網友表示，受疫情和趨勢影響，不少人「只登記不辦婚宴」，好奇「不辦婚宴和有辦的禮金該包一樣嗎？」貼文引發網友討論。
一名網友23日在PTT發文指出，「結婚的朋友越來越多，也蠻多人只登記不辦婚宴，最近聽同事說有朋友要結婚了，同團的其他朋友在討論紅包要包多少，有人提出都是朋友，以後未來誰結婚都要包一樣，就算不辦婚宴只有登記也是」。
對此原PO感到有些不妥，她認為「辦婚禮這麼貴，而且還是有吃人家一頓飯加拿餅，要求有辦和沒辦的都包一樣，好像有點奇怪」；此外，原PO同事們在討論完後，甚至想先和即將宴客的新人朋友說好這個規則，於是好奇大家的意見，「同一群朋友登記和辦婚宴，包一樣的金額常見嗎？」
貼文一出，不少網友認為，若沒有辦桌宴客，基本上無需包禮金，「沒請就沒再收紅包的啦」、「只登記也要拿一樣的紅包？沒這麼缺錢吧」、「不辦婚宴哪有人在收禮金，除非交情很好還是給的話再回禮」、「什麼規不規則，不就是怕自己虧了＝＝」、「只登記還收紅包會給人死要錢的感覺，以後也難做人」。
此外，也有其餘人表示「還是看交情耶，普通的就1200包一包吧，沒宴客的話」、「有包紅包就要送喜餅，而且若不宴客的話，喜餅最好貴一點」、「看有沒有拿過對方紅包啊，再來就是看交情，夠好的多少都想給個祝福」、「收過會回包，沒收過的不會包」。（編輯：張志浩）