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7-11本體不是咖啡？「它」獨霸超商10幾年：看不到車尾燈

▲有女網友分享7-11超商除了咖啡以外的最猛神品，而引起討論。（示意圖／取自Unsplash）
▲有女網友分享7-11超商除了咖啡以外的最猛神品，而引起討論。（示意圖／取自Unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-05-26 15:17:052022-05-26 15:17:27

台灣超商林立，其中又以7-11、全家、萊爾富、OK稱作四大超商，每間各有優勢而深受民眾喜愛。對此，就有女網友分享7-11除了咖啡以外的最猛神品，大讚直呼「吃過一次就愛上！」

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原PO於Dcard上發文，表示自身已回購7-11「麻婆豆腐燴飯」相當多次，她開心坦言「去7-11都會徘徊好久，最後依然選擇麻婆豆腐飯，醬汁給的非常足，豆腐也超嫩，然後辣度也剛剛好」。據了解，「麻婆豆腐燴飯」是7-11經典長銷的人氣商品，其於2009年以前就開始販賣，至今已有超過10幾年的歷史。

▲女網友相當推薦7-11麻婆豆腐燴飯。（圖／翻攝7-11官網）
▲女網友相當推薦7-11麻婆豆腐燴飯。（圖／翻攝7-11官網）
貼文一出，就引來不少同好留言，大讚直呼「這個真的好好吃！我以前有個韓國室友來台灣玩，吃過一次就愛上」、「麻婆豆腐真的超好吃，其他家看不到它車尾燈」、「我終於看到有人說麻婆豆腐飯了！我從小學三年級吃到大學，而且在小7裡算便宜又好吃的，為了它而活」、「真的又便宜又好吃，而且我到幾個月前才第一次吃到，啊以前都不知道有這種美味食物，浪費了19年」。

不僅如此，也有老饕分享其他美食，認為「711永遠只買麻婆豆腐飯跟綠咖喱！」、「義大利麵也好吃！」、「我都吃麻婆豆腐加辣味炸雞球，雞球裹上麻婆豆腐很好吃，也可以彌補雞球太乾的問題」、「兩款咖哩也都不錯」。（編輯：陳雅雲）

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