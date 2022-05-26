名家論壇》徐佳馨／打房政策的因應之道

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他說：「報上不是說7月1日之後預售就不能轉單了，預售賣方就是擔心這個，所以堅持一定要先拿到錢才換約。」
我告訴他：「你真有福報，這次修法沒有排到5月會期，以目前的進度，平均地權條例至少要等到9月才審，你趕緊跟賣方說，接下來你就順順地等錢進來，再照流程換約就好。」
然後就順手貼了這幾則具有公信力的新聞連結給他，他的聲音聽起來很是開心，沒想到所有問題居然都迎刃而解了。
朋友的事情應該不是特例，由於這次《平均地權條例》修正草案包含了限制預售屋換約、私法人購屋許可制、預售屋解約實價登錄、檢舉獎金制度、重罰炒作等5大招，被稱為史上最重打房，影響層面廣，能否通過備受關注。原定能在5月中旬順利進立院審議，卻受他案排擠突然喊停，由於立法院本次會期僅剩不到10天，該法案勢必最快得等到9月才審，等於讓投資客多了至少3個月可逃命，因為消息來得太突然，產官學一起看傻了眼，許多消費者沒更新訊息也不足為怪。
不過，政策雖然還沒有過，再加上可預期的六月升息，以及山雨欲來的第五波打房，許多買方卻都已經冷靜下來，不僅是期待價格修正的機會，也在這期間重新檢視自己的購屋能力與需求。
從2010年央行第一波選擇性信用管制以來，打房政策來來去去，不少民眾的購屋決策也因此被牽動，甚至影響人生規劃，而隨著政策越發激烈，筆者倒有幾個建議想要提醒。
其一，不要與政策對做。即使坊間不乏有和政策對作的成功經驗，但時空背景不同，高房價與升息環境本來就提高了風險，若已經是政策管控對象，如多屋貸款族、法人等等，要步步為營，好自為之是最佳心法。
其二，不要低估升息影響力。升息影響購屋力、擠壓其他消費的後座力眾所周知，卻忽略了買方會因此降低購屋預算，總價接受度也因此改變。最實質的影響是，這一兩年多數換屋族、投資族的購買力因此下降，若有轉手規劃，選擇房地產時對價格要特別斤斤計較。
其三，不要對市場蓋牌。即使大環境與政策都對房市不利，各方也預期價格會下修，如果有購屋規劃的消費者，卻不能用視而不見的「蓋牌」方式，不進場看屋、比價。好物件與好買點都只會留給一直還在市場的人，多看屋多比較，即使沒買到也增加了經驗值，對自己和身邊人的購屋規劃，絕對有正面幫助。
最後，最要提醒的是，在這段政策轉換震盪期，買賣房屋的消費者可以透過財政部、內政部或是報章公開訊息得知法令相關進度，掌握訊息越多越快，過程中就更能運籌帷幄，取得先機。
●作者：徐佳馨／住商不動產企研室經理
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