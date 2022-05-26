逛好市多「婆婆硬要跟」？她愣：在堅持啥 背後目的跪了
知名美式賣場好市多（Costco）深受國人喜愛，除了商場內產品多元外，時不時推出的降價優惠也都能吸引相當多民眾瘋搶，近日一名網友就分享，某天要到賣場購物，婆婆卻硬要跟著出門，讓她相當不解，怎料背後目的曝光後，自己卻被感動，貼文引發眾人熱議。
原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文提及，最近天氣有點涼，婆婆想吃酸菜白肉鍋，剛好原PO休假，就想說去幫婆婆買回來，但對方不讓原PO自己去，堅持要一起來買，於是拿了酸菜白肉鍋之後，原PO問道「婆婆再買點其他東西吧，妳有想買什麼嗎？」
面對原PO問題，婆婆則回應「乖媳婦，我跟妳來，就是怕妳又買一堆…妳賺錢很辛苦，有缺什麼叫妳老公買就好，妳買這個酸白菜鍋給我我就很高興了，我們快回去煮火鍋吧」，原PO當下瞬間被感動，於是兩人就只拿了一盒酸白菜鍋就結帳了，她也笑著表示「這還是我第一次來好市多只買一樣東西就出來，婆婆太會替我想了」。
貼文一出，網友紛紛感到窩心，留言表示「很替媳婦著想的好婆婆，真善良又可愛」、「婆媳本來就應是同溫層」、「認真覺得婆婆好會說話」、「婆婆果然經過歷練，好會講話」；不過也有人提到「如果是我，來了還是要搜刮一波才爽」、「雖然婆婆很好但是只買一樣心靈會很空虛哈哈哈」、「怎麼我上次跟婆婆去，一車快裝不下」。（編輯：張志浩）