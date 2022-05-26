分6年！前女友打來求結婚 拒絕就賠60萬「青春補償費」
一種米養百種人，許多人都曾有遇到奇葩情人的經歷，可這位民眾卻是在分手六年以後，突然接到女友及她媽媽打來的求婚電話，並烙下狠話，表示男方膽敢拒絕，就要索償60萬「青春賠償費」，誇張行徑令眾人都看傻眼！
原PO於臉書社團《靠北女友2.0》發文，說明前女友是中國人，在台灣念大學後留台工作，後續與原PO在教會結緣。交往一年期間，原PO認為自己被當工具人，前前後後為其花費約40萬台幣，可後續女方嫌他不夠上進，單方面提出分手。
兩人斷聯至六年後的現在，原PO突然接到一通自稱是女方媽媽的電話，訴苦說女生因為忘不了他，分開後一直未能與其他男生順利交往，可懷抱小孩夢的女方已屆齡30，詢問「要不娶了她」，若拒絕則必須賠償60萬的青春賠償費。
女方媽講完後，前女友本人也接過電話，哭哭啼啼的再與他說一次，雖然確認過是本人，但他心中無法升起任何一絲愛意，當下就掛斷電話，拒絕再接觸，認為這整件事就是一個「鬼故事」。
該文引起熱烈迴響，眾人回覆「真的是瘋女人，這境界很高」、「她去教會目的就是驅魔，你怎會選擇在那時候搭上她呢」、「大陸的國防武力防護網，肯定是用這兩母女的臉皮織出來的！」、「直接封鎖，看她們有沒有本事追過來，來了就報警處理，結案」。（編輯：李惠婷）