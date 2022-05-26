穿真理褲「狂晃5分鐘」！正妹體育課作業爆紅 本尊現身
近日一名女網友在YouTube頻道以「體育課作業」為題，發佈一段5分多鐘的影片，結果意外引起網友們關注，因為片中女主角只身穿「吊嘎和真理褲」，在家中鏡頭前搭配音樂做各種運動，不少網友紛紛留言「老師辛苦了」、「感謝老師的付出」，影片意外爆紅後，女主角本人也發布回應。
原PO本月25日在YouTube上傳一部影片，片中的她穿著吊嘎和真理褲，並在背景播放健身教學的音樂，跟隨節拍做開合跳、跑步、單腳跳、深蹲、深呼吸等動作，影片短時間就衝上13萬觀看次數，並在其它社交媒體上瘋傳，許多網友前往朝聖「有這種體育課嗎」、「以前的我就很喜歡體育課，現在更愛體育課」、「決定現在開始考體育老師」、「謝謝妳讓我重新拾起對體育的熱忱」、「謝謝老師出了一個三小時的體育作業」。
影片意外爆紅後，今（26日）稍早，原PO本人也在留言區回應「既然莫名其妙被你們發現這個影片，那幫我追蹤一下IG吧」，並附上個人社群專頁連結；原來爆紅的她名叫林仙仙，英文名為Rose，個人IG在影片爆紅後已逼近4500人追蹤，自己經營的Tik Tok帳號也有2萬8千多人關注。
社群媒體上，Rose除了會上傳個人生活外，也會分享日常穿搭、美妝保養品心得、以及一些舞蹈影片，170cm公分的身高讓她有著逆天美腿，過去不僅是儀隊成員，也曾參加過模特兒徵選活動，先前雖然在YouTube就已發過幾部影片，但觀看數其實不高，此次透過吸睛的影片內容以及創意的標題，意外掌握流量密碼，掀起眾人話題。（編輯：張志浩）