大胃王路路爆「父母被騷擾」！忍淚警告：我做的事我承擔
台灣YouTube正妹大胃王路路，由於日前曾和另一名YouTuber吃貨豪豪合作拍片時產生誤會，甚至封鎖對方IG引起不小爭議，雖然路路已經道歉並承認是自己的錯誤，但還是無法平息激動的網友怒火，就連父母都遭到私訊騷擾。
據了解，路路曾和豪豪以及其他知名大胃王YouTuber，在上個月一同挑戰吃到飽，但在事後溝通是否一起上片時，路路就對豪豪產生誤會，後來更被Dcard網友抓到封鎖豪豪的IG，導致事情不斷延燒。路路也趕緊道歉，並坦承是自己的單方面的誤會，而豪豪也發文平緩兩人已經和好。
昨（26）日，路路仍在IG限動上發文表示，自己的道歉仍無法平息網友的批評，「這幾天以來，網友對我的批評，覺得我的道歉不誠懇，避重就輕」，路路認為對她來說，錯了就錯了，多解釋多錯，並強調接下來仍會正常的工作並反省自己。
隨後，路路又發文宣洩，自己的父母似乎遭到激進的網友們私訊騷擾，讓她相當難過「我是真的不想哭，但我的地雷真的是我的家人，我做的事情我承擔，但沒必要也去私訊我父母」，並再次強調「我仍然接受你們的批評與指教」。（編輯：詹鎰睿）
※【NOWnews 今日新聞
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