李芷婷遭攻擊「被王力宏吃過」？火大槓Dcard網：蠻噁的
台灣新生代女歌手李芷婷，靠著獨特渾厚的嗓音，成功在演藝圈走紅，自從今年3月和另一位饒舌歌手湯竣博（Jinbo）大方認愛後，一舉一動都受到外界關注。怎料，小倆口近日直播吵架的消息卻遭到Dcard網友猛烈攻擊，讓李芷婷無奈痛批「老實說蠻噁心的」。
據了解，李芷婷日前開直播時坦言和男友的感情出狀況，不僅公開吵架內容，更爆料對方的荒唐情史，場面差點失控，但後來李芷婷則表示，已經和男友達成共識，未來會更理性處理問題。
沒想到，吵架的新聞被搬到網路論壇Dcard上討論後，底下竟出現超多攻擊言論，「金曲獎都還沒拿就開始自大」、「確實看過本人，整場一直裝可愛，不知道在幹嘛」、「現在身上也有刺青，很明顯是被帶壞」、「說不定本來就是瞎妹」。
對此，李芷婷則一一截圖到IG限動上做回應，原本都還是幽默、自嘲的方式化解，直到看到有人攻擊造謠「不知道有沒有被王力宏吃過…」，李芷婷這才火大反嗆，「還有這種留言的，還有十個人按讚認同，我又大開眼界了，老實說蠻噁心的，看來面對低卡的留言也不需要認真到哪」。（編輯：詹鎰睿）
※【NOWnews 今日新聞
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