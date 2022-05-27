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桃滿5歲幼兒園學童施打BNT　30日起可就近至國小接種

▲鄭文燦表示，針對5歲學童，後續將由教育局媒合公、私立及非營利幼兒園造冊，5月30日起在家長陪同下，可就近併入附近國小疫苗接種作業一起施打（圖／桃園市政府提供）
▲鄭文燦表示，針對5歲學童，後續將由教育局媒合公、私立及非營利幼兒園造冊，5月30日起在家長陪同下，可就近併入附近國小疫苗接種作業一起施打（圖／桃園市政府提供）

記者李春台/桃園報導

2022-05-27 13:01:08

桃園市府自5月25日起陸續安排5至12歲國小學生入校接種BNT疫苗第1劑，國小附設幼兒園滿5歲學童也可於校內完成接種，滿12歲的國小學生並可在校內接種基礎劑及追加劑。市長鄭文燦今（27）日上午前往桃園區青溪國小，視察國小學童施打BNT疫苗情形，特別叮嚀學童，施打疫苗後，手臂可能出現痠痛，記得多喝水、多休息。

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鄭文燦表示，針對5歲學童，許多家長擔心預約不到醫療院所接種名額，後續將由教育局媒合公、私立及非營利幼兒園造冊，5月30日起，在家長陪同下，可就近併入附近國小疫苗接種作業一起施打，讓所有小朋友都能打到疫苗。


教育局長林明裕表示，桃園市195所公私立國小中，共有13萬1,258位學生符合接種BNT疫苗第1劑資格，經統計約有60%的家長同意子女接種BNT疫苗第1劑，約7萬8,754人，預計6月下旬前，全市195所國小將全數施打完畢；這次國小學生接種BNT疫苗第1劑採「校園集中接種」與「醫療院所接種/補接種」雙軌進行，教育局完全尊重學生與家長的接種意願，並請各國小給予家長至少7天的時間，評估是否讓子女入校接種。


林明裕還提到，桃園公私立國小、國中及高中職自5月23日至6月2日延長暫停實體課程，惟各校COVID-19疫苗入校接種仍按原排定時間辦理，學生可短暫返校完成接種；滿5歲至12歲之國小學生及幼兒園學童，可在教育局安排之校園接種時間入校接種；無意願入校集中接種、因故未在校接種之學生與自學學生等，可於5月28日後至桃園市各合約醫療院所後完成疫苗接種，無須另外付掛號費，不影響學生接種權益。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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