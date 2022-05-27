《獵人》冨樫義博推特是本人！眾見「神秘數字」倒數怕爆
日本暢銷動漫《獵人 Hunter x Hunter》從1998年開始連載至今，作者冨樫義博不斷休刊，讓粉絲們飽受折磨。如今，推特上瘋傳的帳號@Un4v5s8bgsVk9Xp也被《集英社》官方證實的確是冨樫義博本人經營，轟動外界，不僅追蹤人數暴風式成長，也讓人好奇進度究竟在哪？
據日本媒體《livedoor》報導，24日一位名叫「冨樫義博」的推特帳號@Un4v5s8bgsVk9Xp，於24日出現在推特造成外界轟動。直到隔天下午過後，《集英社》出面正式回應，該帳號確實是冨樫義博本人經營。冨樫義博也在簡介上介紹帳號主要描述稿子的進度，而距離冨樫義博上次休刊已經是2018年11月的事，如今復刊消息確定，也讓人好奇未來進度。
值得一提的是，在帳號尚未證實之前，冨樫義博首篇文章就寫下「還有4話」並秀出草稿，不僅網路出現各種揣測，就連許多名人、漫畫家、動漫聲優都充滿震驚和疑惑，「到底是完結篇預告？還是一段章節的結束？」。
對此，主角小傑的聲優潘惠美就在個人推特上（@han_meg_han）表達看法，「是不是距離再次休刊還有４話？」因為以往冨樫義博的復刊，大約是在畫完10話左右後又休刊，而24日右下角正寫著「數字6」，潘惠美的說法也獲得許多網友按讚。
而今日中午，冨樫義博再度PO出「數字8」的草稿，算下來等同於1天1頁，乍看之下進度飛快，但仍不確定「數字」究竟代表甚麼意思？截至今日下午13點40分，冨樫義博的帳號已經超過211萬名網友追隨。（編輯：詹鎰睿）