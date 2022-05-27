COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

企鵝妹遇搭訕！噁男「歧視言論」全錄下　網見實情全怒

▲企鵝妹日前在馬來西亞被國外男子搭訕，結果被對方嘲諷，觀眾只想和妳發生關係。（圖／企鵝妹IG）
▲企鵝妹日前在馬來西亞被國外男子搭訕，結果被對方嘲諷，觀眾只想和妳發生關係。（圖／企鵝妹IG）

編輯中心/綜合報導

2022-05-27 16:03:162022-05-27 17:09:26

南韓正妹企鵝妹，因熱愛旅遊冒險，便透過直播帶大家旅行，進而成為全球最熱門的實況主之一。近日，正在馬來西亞旅遊的她，就遭到一名外國男子主動搭訕，沒想到一得知是實況主之後，該名男子竟當眾嗆她，觀眾都只想跟妳發生關係，引起網友撻伐。

我是廣告 請繼續往下閱讀
事情發生在24日晚間，人在馬來西亞檳城享受夜生活的企鵝妹，一如往常的直播帶大家探索當地酒吧的氛圍，卻在過程中遇到一名外國白人男子搭訕要請喝酒，並開始詢問企鵝妹的工作職業。怎料，一得知企鵝妹是名全職實況主之後，該名外國男子就開始嘲諷，整天拿著自拍棒走路的企鵝妹很羞恥（Shame）很悲哀。

▲企鵝妹日前在馬來西亞被國外男子搭訕，結果被對方嘲諷，觀眾只想和妳發生關係。（圖／企鵝妹Twitch）
▲該名男子認為，企鵝妹的職業很羞恥很可悲，並貶低觀眾都只是想和企鵝妹發生關係。（圖／企鵝妹Twitch）
而企鵝妹則全程笑笑回應，「這是一個最酷的職業，因為可以到處旅行，去體驗不同國家。」但男子又回說「那有甚麼特別的，有誰會想看著別人出去玩？你覺得他們（指觀眾）為甚麼會想看你實況？」還沒等到企鵝妹回答，男子就說，「因為你很火辣，我覺得這就是答案」。

事後，該名男子被企鵝妹拒絕邀約後，就不斷跟在後面嘲諷，實況主的職業以及聊天室的觀眾，字字句句都在暗指，企鵝妹的觀眾都只是想發生關係等等。最後企鵝妹仍笑笑的離開現場，並在鏡頭前傻眼直言「天哪！這人也太怪，先貶低我和聊天室，後來又想約我喝酒？」。

影片隨即被轉到國外論壇「Reddit」後引起不小的爭議，紛紛力挺企鵝妹「手上拿著自拍棒，環遊世界賺了很多前，這怎能不酷？」「這位老兄100%是忌妒的」、「這傢伙是個渾蛋，被打槍後就生氣了」、「思想封閉的媽寶，對他不理解的事情胡說八道」。

▲企鵝妹日前在馬來西亞被國外男子搭訕，結果被對方嘲諷，觀眾只想和妳發生關係。（圖／企鵝妹IG）
▲企鵝妹旅行過世界各地，也曾在直播中被性騷擾、騙錢等等，也讓粉絲看了相當頭痛。（圖／企鵝妹IG）
事實上，企鵝妹不僅靠著甜美臉蛋、流利的口吻來吸引觀眾，更透過第一人稱「類女友感」的實況旅遊，擴展觀眾族群，雖然曾爆發許多爭議，但人氣依舊不減，光是直播一天下來的抖內金額就非常可觀。（編輯：詹鎰睿）

影片連結請點此→https://reurl.cc/rDYaz4

※【NOWnews 今日新聞】提醒您，酒後不開車，飲酒過量有礙健康！

《獵人》冨樫義博推特是本人！眾見「神秘數字」倒數怕爆

李芷婷遭攻擊「被王力宏吃過」？火大槓Dcard網：蠻噁的

統神兒子爆紅！粉絲親製「力量人神曲」　20萬人聽完跪了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
不敢再看第二遍！哪一部是你心目中最恐怖的國產鬼片？

不敢再看第二遍！哪一部是你心目中最恐怖的國產鬼片？

繼續作答
即時
推薦閱讀