企鵝妹遇搭訕！噁男「歧視言論」全錄下　網見實情全怒

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而企鵝妹則全程笑笑回應，「這是一個最酷的職業，因為可以到處旅行，去體驗不同國家。」但男子又回說「那有甚麼特別的，有誰會想看著別人出去玩？你覺得他們（指觀眾）為甚麼會想看你實況？」還沒等到企鵝妹回答，男子就說，「因為你很火辣，我覺得這就是答案」。
事後，該名男子被企鵝妹拒絕邀約後，就不斷跟在後面嘲諷，實況主的職業以及聊天室的觀眾，字字句句都在暗指，企鵝妹的觀眾都只是想發生關係等等。最後企鵝妹仍笑笑的離開現場，並在鏡頭前傻眼直言「天哪！這人也太怪，先貶低我和聊天室，後來又想約我喝酒？」。
影片隨即被轉到國外論壇「Reddit」後引起不小的爭議，紛紛力挺企鵝妹「手上拿著自拍棒，環遊世界賺了很多前，這怎能不酷？」「這位老兄100%是忌妒的」、「這傢伙是個渾蛋，被打槍後就生氣了」、「思想封閉的媽寶，對他不理解的事情胡說八道」。
事實上，企鵝妹不僅靠著甜美臉蛋、流利的口吻來吸引觀眾，更透過第一人稱「類女友感」的實況旅遊，擴展觀眾族群，雖然曾爆發許多爭議，但人氣依舊不減，光是直播一天下來的抖內金額就非常可觀。（編輯：詹鎰睿）
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