舊版出奇蛋沒停產！鐵粉淚喊懷念：台灣「這幾處」還有賣

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舊版的出奇蛋消失後，讓許多人相當懷念，不過近日有網友在「爆廢公社」分享，自己買到舊版的出奇蛋，「最近看到有賣場在賣，味道跟以前一摸一樣，差點就哭了」。許多網友羨慕表示「我的童年」、「童年回憶，請問哪裡還有賣？」、「台灣哪裡買得到嗎？」
有不少網友分享自己在台灣購買的地點，「休息站其實也有賣」、「看看百貨公司免稅店的櫃，我上次在那買兩盒」、「澎湖昇恆昌」、「之前去機場免稅店也都會買一盒」、「台灣找的到但很貴」、「某些賣場（家樂福之類的）還有」、 「各免稅店都還有，離島也都有」、「之前我只有去澎湖的免稅店才買得到的健達出奇蛋」、「台中清水服務區裡面的糖果餅乾店有賣」、「網購都有賣阿」。
而實際上健達出奇蛋會改版為奇趣蛋，正是因為美國法案中提到：「甜食不可以完全包含住非營養成分的物質，除非該非營養物質對甜食本身具有實際用途，且不會使產品成為有和或威脅到生命安全」，因此美國現已完全禁止出奇蛋的販售，僅剩玩具與巧克力各放左右一邊的新版奇趣蛋。
網友討論中提到，「只有部份國家絕版」、「其實一直有在生產只是沒在台灣賣了」、「澳洲都還是賣這種的而且不貴」、「去澳洲玩時看到有舊版的我超興奮，而且好便宜」，雖然台灣仍有販售出奇蛋，但有不少饕客發現，因進口地區、商家的差異，價格已經不像以往那麼親民了。（編輯：鍾怡婷）