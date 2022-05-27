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舊版出奇蛋沒停產！鐵粉淚喊懷念：台灣「這幾處」還有賣

▲網友意外買到舊版健達出奇蛋，勾起許多人童年回憶。（圖／截取自《爆廢公社》）
▲網友意外買到舊版健達出奇蛋，勾起許多人童年回憶。（圖／截取自《爆廢公社》）

編輯中心/綜合報導

2022-05-27 18:43:402022-05-27 18:45:00

「健達出奇蛋」是許多人童年的回憶，蛋型的牛奶巧克力，中間藏有各式不同的小玩具，不過近年改版為「奇趣蛋」後，不僅巧克力口味不同，玩具也非藏在巧克力中間了，剛改版時也讓許多鐵粉相當不捨，不過近日有網友發現，其實舊版的出奇蛋並沒有停產，在某些商店都還可以見到它們的身影。

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▲舊版出奇蛋並沒有分成左右兩邊，巧克力打開還藏有小玩具。（圖／截取自《爆廢公社》留言區）
▲舊版出奇蛋並沒有分成左右兩邊，巧克力打開還藏有小玩具。（圖／截取自《爆廢公社》留言區）
舊版的「健達出奇蛋」，外殼是雙層牛奶巧克力，中間包裹黃色的橢圓小球，打開後就是許多小朋友最期待的小玩具，廣告標語「三個願望一次滿足」更留下深刻印象，不過改版後巧克力和玩具，分開擺放在蛋型的左右兩邊，巧克力加入餅乾，改用湯匙挖著吃。

▲改版後的奇趣蛋，將玩具跟巧克力分開包裝。（圖／截取自《Kinder 台灣》官網）
▲改版後的奇趣蛋，將玩具跟巧克力分開包裝。（圖／截取自《Kinder 台灣》官網）
舊版的出奇蛋消失後，讓許多人相當懷念，不過近日有網友在「爆廢公社」分享，自己買到舊版的出奇蛋，「最近看到有賣場在賣，味道跟以前一摸一樣，差點就哭了」。許多網友羨慕表示「我的童年」、「童年回憶，請問哪裡還有賣？」、「台灣哪裡買得到嗎？」

有不少網友分享自己在台灣購買的地點，「休息站其實也有賣」、「看看百貨公司免稅店的櫃，我上次在那買兩盒」、「澎湖昇恆昌」、「之前去機場免稅店也都會買一盒」、「台灣找的到但很貴」、「某些賣場（家樂福之類的）還有」、 「各免稅店都還有，離島也都有」、「之前我只有去澎湖的免稅店才買得到的健達出奇蛋」、「台中清水服務區裡面的糖果餅乾店有賣」、「網購都有賣阿」。

而實際上健達出奇蛋會改版為奇趣蛋，正是因為美國法案中提到：「甜食不可以完全包含住非營養成分的物質，除非該非營養物質對甜食本身具有實際用途，且不會使產品成為有和或威脅到生命安全」，因此美國現已完全禁止出奇蛋的販售，僅剩玩具與巧克力各放左右一邊的新版奇趣蛋。

網友討論中提到，「只有部份國家絕版」、「其實一直有在生產只是沒在台灣賣了」、「澳洲都還是賣這種的而且不貴」、「去澳洲玩時看到有舊版的我超興奮，而且好便宜」，雖然台灣仍有販售出奇蛋，但有不少饕客發現，因進口地區、商家的差異，價格已經不像以往那麼親民了。（編輯：鍾怡婷）

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