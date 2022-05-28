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《獵人》冨樫義博4天狂飆224萬粉！榮登日推特漫畫人氣王

▲獵人作者冨樫義博推特，湧入224萬多人追蹤，成為推特上最具人氣的日本漫畫家。（圖／《獵人》官方推特@hunter_anime）
▲獵人作者冨樫義博推特，湧入224萬多人追蹤，成為推特上最具人氣的日本漫畫家。（圖／《獵人》官方推特@hunter_anime）

編輯中心/綜合報導

2022-05-28 12:06:36

日本知名動漫《獵人 Hunter x Hunter》的作者冨樫義博，自從經營個人推特後就造成轟動，全世界的粉絲每天都在期待稿子的進度。怎料，才創辦4天的帳號就湧入224萬多人追蹤，瞬間成為現今推特上最具人氣的日本漫畫家。

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▲獵人作者冨樫義博推特，湧入224萬多人，登上日本漫畫家人氣王。（圖／冨樫義博推特、堀越耕平推特）
▲冨樫義博的推特，才開創短短4天就超越另一名漫畫家堀越耕平，榮登現今日本漫畫家推特人氣王。（圖／冨樫義博推特、堀越耕平推特）
據日本媒體《livedoor》報導，24日冨樫義博默默在推特上創辦自己的個人帳號，直到隔天才被《集英社》證實就是冨樫義博本人，該帳號也介紹，主要講述稿子的進度。

由於《獵人 Hunter x Hunter》從1998年連載至今，冨樫義博不斷休刊，距離上次休刊已經是2018年11月的事情，而幾乎同年代的動漫包括《火影忍者》、《死神》等等都早已完結多年，如今終於能透過推特分享進度，也讓所有苦等多年的粉絲相當驚喜，有望迎來庫拉皮卡下船的日子。

然而，冨樫義博的推特粉絲追蹤數，截至今（28）日已經湧入224.7萬名粉絲追蹤，已正式超越另一位知名漫畫家堀越耕平的216.4萬。值得一提的是，以《我的英雄學院》聞名的堀越耕平，是在2014年才開始啟用推特的，沒想到冨樫義博只用短短4天就超越，並登上日本漫畫家推特人氣王。（編輯：詹鎰睿）

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