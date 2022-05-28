公司瘋狂看「錄取者履歷」？她愣：後悔了嗎 真實目的曝
對於正在求職找工作的人來說，用盡全力投履歷、面試，得到一份工作後，絕對是既期待又鬆一口氣，不過有網友卻分享，她在錄取後，公司卻不斷開啟求職網站，「天天觀察」自己的履歷，不禁讓她擔憂到手的職缺會不會就此遠走高飛，對此不少內行和過來人也解釋背後目的。
一名女網友在Dcard以「錄取後公司一直瀏覽我的履歷」為題發文表示，前陣子在找工作，「最近終於接到一家公司的電話錄取通知，過幾天也收到紙本offer，本以為可以放下心了，但不知道為什麼，公司還是每隔幾天就瀏覽我的履歷，害我覺得有點不安，都已經錄取寄offer給我了，為什麼還要一直看我的履歷呢？是後悔了嗎？」
對此，多數網友解釋，「可能在看你什麼時候會關履歷」、「是怕你後悔，才會一直看你最近有沒有求職紀錄」、「因為求職網站上，看得到你們近期有沒有求職活動，但放心，看不到你們投什麼公司」、「建議把履歷先關起來吧，對雙方都比較有保障一點」。
也有人指出，「應該只是同事間分享啦！因為我就會做這種事」、「沒什麼，同事也會一直看公司職缺，同職位薪水開比較高就高潮了」、「可能持續搜尋同類型的履歷，就會一直重複開，所以不用想太多」、「我是人資，應該是在做後續報到的資料建檔，不用多想」。（編輯：張志浩）