台灣餐廳「1規則」他喊鬼發明！眾虧過秒懂：請馬上取消

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貼文一出，網友紛紛回應「講到這個就氣，國外的服務費都是給店員，台灣的都在老闆口袋！」、「就是看外國人有小費，台灣人不給小費，於是台灣老闆很聰明幫老闆幫員工收小費，然後放進自己口袋」、「可以去問看看店員啊，看他們有沒有真的拿到服務費＝＝」、「國外小費是給服務生，台灣服務費是老闆收走，真的不應該收」、「生意好也沒獎金或調薪，照樣領基本時薪，服務費真的不知道在收啥意思的」。
也有不少人表示「真的很好笑，兩人一起去吃，一樣服務，我點貴的反而要付更多錢」、「真的超不懂服務費的定義，有些店家根本沒在服務好意思收」、「有沒有哪家店敢站出來說他們服務費是給店員的！我就甘願付這筆錢」、「沒服務的都還敢收服務費那才厲害」、「點越貴服務費越高+1真的超不合理，請馬上取消這鬼規定」。
事實上，各國對於這一環節都有不同的做法，例如在歐美國家，餐廳或是酒吧都會設置所謂小費箱，服務員都是憑藉個人服務以及實力來賺小費；而像是在日本則是沒有收取服務費的習慣，餐廳業者一般來說都是將其成本全部計算其中，因此也不難發現，日本的服務生薪資普遍較高，但在台灣餐廳，既定設計10%服務費，卻又多數不是回饋給服務生，讓人不解這10％服務費要支付的用意，不如招牌直接加上真實售價，讓消費者感受更好一些，以免產生「老闆將服務費都收入口袋的感覺」。（編輯：張嘉哲）