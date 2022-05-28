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小心！未來50天恐遇「最大危機」　超神準心測一張圖預言

▲塔羅牌專家艾菲爾老師公布一個超神準心測，可以馬上知道未來50天會遇到的最大危機。（示意圖／取自pixabay）
▲塔羅牌專家艾菲爾老師公布一個超神準心測，可以馬上知道未來50天會遇到的最大危機。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-05-28 14:55:15

人生難免會遇到不如意的事，那麼你未來50天會遇到的最大危機是什麼？塔羅牌專家艾菲爾老師就公布一個超神準心測，只要憑直覺在4張圖中選出哪個男生是愛情騙子，就能立刻得到解答，快來找朋友一起測測吧！ 

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A、拿鋸齒的男子 

B、金發的男子 

C、抽煙的男子 

D、雙手交叉的男子 

▲（圖／翻攝自塔羅牌老師艾菲爾）
▲憑直覺在4張圖中選出哪個男生是愛情騙子，就能知道未來50天遇到最大的危機是什麼。（圖／翻攝自塔羅牌老師艾菲爾）
答案A、拿鋸齒的男子 

留意情感問題 

未來50天，你要留意感情方面的問題。想脫單的人可能還需要再等待一段時間，不是說你不能談戀愛，而是真正的緣份尚未出現，如果一直強求一個不愛自己的人回心轉意，那麽最後難過、痛苦的依舊是自己，先把自己活得自信、亮麗，自然能夠吸引到好對象。而有伴侶的人，一定要留意一下對方的情緒，對方可能想要有一些自己的空間，別把另一半管太緊了！另外，也可多到過往常約會的地方重溫舊夢，感情必會更好。 

答案B、金發的男子 

留意財運問題 

未來50天，你要留意錢財方面的問題。最近你在用錢上很容易超過預算，到了月底總是感嘆著月光族的可怕。回顧一下錢的去處，很可能你也找不出自己到底把錢花哪了，雖然你目前的工作還算穩定，而收入也比以往豐厚，但相對的，你的開銷也逐漸的變大！如果未來50天，你在用錢方面還是沒有節制的話，很容易就會入不敷出，老師建議你，每個月一定要養成儲蓄的習慣，已經有的東西就別買了。理財這檔事，當然是從小地方開始，只有正財理的順，橫財才能入手。 

答案C、抽煙的男子 

留意職場問題 

未來50天，你要留意職場方面的問題。無論你是新人或是老鳥，都很可能會遇到一些棘手的問題，像是已經處理好的資料、文件或提案，在送出時卻收到領導、上司的要求，需要一再更改；另外在人際方面，也可能會碰上一些職場小人使壞，他們在你面前都是笑臉迎人，完全看不出來在背地裡挖洞給你跳，使你不得不繃緊神經、四面楚歌，建議你這時還是低調一點，不要讓人看出你的情緒起伏，把事情做好之馀，也別參與八卦的討論。 

答案D、雙手交叉的男子 

留意健康問題 

未來50天，你要留意健康方面的問題。大家都知道健康比什麽還重要，但偏偏很多人都不懂得愛惜身體，當你也是其中一個。尤其在未來50天，你容易會感到疲憊、失眠，或是舊疾又復發了。這都是因為你久坐電腦、或長時間看手機，以及太久沒有運動所造成，現在你身體的抵抗力變弱，到時候一些小小的降溫，都可以令你感冒發燒咳嗽不斷。如果想要趕緊挽回健康，首先最重要的是，養成每週運動三次的習慣，一次大約一小時，運動後喝杯溫開水、促進代謝，你就會越來越健康。（編輯：賴禹妡） 

【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】 

※【NOWnews 今日新聞】提醒，民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。 

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