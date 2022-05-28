G級辣模「女工視角」微晃感十足 粉絲把握前5秒精華
辣模Yumi（Yumi.K）在IG上坐擁135萬人追蹤，兇猛的「G級長輩」總令人看得目不轉睛，日前才因為接種第三劑疫苗的養眼片掀起轟動後，這次又化身女工製作地毯，41秒的「微晃影片」令網友們難以招架。
Yumi戴上口照、紥起馬尾，手拿著簇絨槍製作地毯，而地毯槍開機開始晃動後，她的身體也隨之擺動，雖然幅度不大，但仍讓Yumi胸前的飽滿上圍呼之欲出。此外，最吸人眼球的是影片前5秒精華，只見Yumi為了捕捉「女工視角」，跑到鏡頭前去調整位置，車頭燈也直接佔滿整個螢幕，畫面極為養眼。
除了邪惡影片之外，Yumi也羞喊：「要插進去才會用的好，到底是我手機在晃還是身體在晃？手好酸，很好玩可以嘗試做做看。」讓多名網友鼻血狂流：「重點根本不是做地毯」、「妳完全抓住男人的心」、「我覺得這工具有改造空間」。
※【NOWnews 今日新聞
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