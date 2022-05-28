炒高麗菜終於換煮法！內行「加它」起鍋嗑爆：後悔太晚學
炒高麗菜是我們日常中最常吃到的青菜料理，往往在家中不知道要煮什麼菜時，必定都會看到媽媽們端出這道料理，但你應該也會發現，媽媽們烹煮方式大多數都是加入蒜頭拌炒就上桌，偶爾吃一吃還是非常膩。而就有網友分享自己高麗菜獨門作法，貼文引發廣大迴響。
原PO在「廚藝公社」貼文指出「我家餐桌上的家常菜就是這一道......高麗菜煎蛋！只要把高麗菜約2片菜葉切碎，然後雞蛋打散3~4顆，蛋液加入高麗菜末，加上一小匙鹽巴跟味精調味，充分攪勻，接著熱完鍋子倒入蛋液，煎到兩面焦香就可以了！很多人都跟我說沒看過這道菜，感到蠻驚訝的」。
貼文一出，網友紛紛回應「....沒吃過高麗菜煎蛋欸！感覺好好吃」、「天啊！炒高麗菜有變化了，感覺超級好吃」、「瞬間變成大阪燒的高級感欸」、「我明天就要來試試看，感覺比炒高麗菜還要好吃」、「我煮20年都是炒蒜頭，改天來試試看」、「真的是第一次看到這樣做的，謝謝分享」、「只聽過九層塔煎蛋、蝦仁煎蛋，不知道有高麗菜煎蛋啊！」
另外，也有不少試過的網友表示「真的超好吃！用高麗菜可以，也可以用高麗菜乾喔！」、「我家不只加高麗菜，還有紅蘿蔔絲先用鹽搓出水瀝乾，撒一點點胡椒粉，加蛋拌勻去煎也很好吃」、「我們家還有加入蝦仁喔！加上番茄醬還是醬油都超好吃的」、「下飯神菜....吃好幾年了」、「沒試過一定要吃吃看，超簡單做又下飯」。（編輯：張嘉哲）