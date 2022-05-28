7-11「平民級美食」是它！網見價格跪地：月薪三萬天天吃
7-11便利商店因其24小時營業的特質，加上越來越趨多元的服務，成為日常民眾不可或缺的重要店家。其中，微波食品區因為快速就能食用，成為不少人三餐的選擇，近日就有網友討論「有人覺得7-11的義大利麵根本贏過外面餐廳嗎？」貼文釣出不少網友狂讚，直呼「根本是平民級美食！」掀起討論。
原PO在PTT貼文指出「7-11的義大利麵很多都賣79元，真的比外面一堆百元的義大利麵店還要好吃！有沒有7-11義大利麵還蠻厲害的八卦？」且諸如此類討論超商義大利麵CP值超高的貼文不只一則，也有人稱「7-11義大利麵賣這麼便宜，外面兩三百才一坨麵的餐廳到底在賣什麼？」
貼文一出，網友紛紛回應「真的= =甚至有些200元到300元價位的還不如超商」、「真的.....7-11義大利麵系列都超佛，份量超大才79元，根本是平民級美食」、「之前吃過一盤500感覺沒超商好吃，真的尷尬」、「超商義大利麵表現真的不錯」、「義大利麵絕對是7-11最好吃又便宜的微波食品了！月薪三萬天天吃都行」、「7-11的青醬真心好吃，請不要跟我搶」、「勿搶我那款青醬蛤蜊義大利麵謝謝！那是我的日常小確幸」。
綜合網友意見，多數人都非常讚賞超商所販售的義大利麵系列，對比市售義大利麵店販售的價位，超商價位落在79元至89元之間，外面多數義大利麵店則是位在110元至160元不等，甚至是有裝潢餐廳風格的餐廳，都是220元起跳，價位落差非常大；加上超商雖然販售便宜，但份量也給得不馬虎，深受許多民眾喜愛。不過，也要提醒民眾，微波食品納含量相對也偏高，民眾食用時也要注意估算自己每日鈉含量攝取，不要過度食用！（編輯：張嘉哲）