王心凌凍齡神顏超吸睛！「這5位」竟也奔四 網喊不可能
王心凌近日參與陸綜《乘風破浪》第3季，靠著初舞台表演代表作〈愛你〉，重新殺回眾人視線，掀起一股風潮，網路上更出現一群「王心凌男孩」。除了回憶滿滿的表演外，生於1982年的王心凌今年已滿39歲，但其凍齡童顏卻讓人完全看不出，也使得網友開始細數台灣還有哪些凍齡女星，被提名的分別有：林依晨、楊丞琳、魏如萱、陳意涵、田馥甄。
原PO於Dcard中發文，表示發現自己小一、小二的偶像，竟一位位即將踏入四十歲的年紀，可歲月似乎沒有在她們臉上留下痕跡，讓她相當衝擊，「怎麼會只有我不斷老去」。以下便整理出五位，跟王心凌一樣擁有凍齡神顏的台灣女藝人：
1982年生的林依晨（39歲）；1984年生的楊丞琳（37歲）
1982年生的魏如萱（39歲）；1982年生的陳意涵（39歲）
1983年生的田馥甄（39歲）；另外補充一位，已衝破40歲大關， 1980年生的蔡依林（41歲）
這些凍齡女星的真實年齡令眾人感到相當意外，直呼「實在太扯」，有些人也補充遺珠「怎麼沒有李佳穎！！ 有夠可愛，今年39歲根本看不出來 那個膠原蛋白是怎麼乖乖留在臉上的⋯說到不老女神我第一個想到她」、「幫補：許瑋甯、張鈞甯、蔡函岑（寒）」、「最近最讓我震驚的是47歲的蔡淑臻，完全看不出來！」、「覺得看蘋果肌滿明顯（不笑的時候） 醫美保養再怎麼做 蘋果肌真的會隨著年齡消失 一去不復返」。（編輯：李惠婷）