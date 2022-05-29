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麥當勞包裝紙「角落字顛倒」代表啥？用途太神：不是印錯

▲有網友曾發現麥當勞漢堡包裝紙上，角落印著字顛倒的品名，而好奇背後用途。（示意圖／翻攝台灣麥當勞季報）
▲有網友曾發現麥當勞漢堡包裝紙上，角落印著字顛倒的品名，而好奇背後用途。（示意圖／翻攝台灣麥當勞季報）

編輯中心/綜合報導

2022-05-29 12:18:09

全球連鎖速食品牌「麥當勞」相當知名，因旗下美食多樣且時常祭出優惠，而廣受大小朋友們歡迎。不過，就有網友發現麥當勞包裝紙上的文字竟是顛倒的，讓他納悶詢問「有人知道為什麼這樣印嗎？」事實上，關於此設計巧思，台灣麥當勞就曾出面解答過！

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有網友曾於PTT上發文，表示某次吃麥當勞漢堡時，意外發現包裝紙角落也有寫著漢堡品名，但字卻是顛倒的，讓他納悶詢問「有人知道為什麼這樣印嗎？」

▲麥當勞漢堡。（示意圖／翻攝Unsplash）
▲網友好奇詢問「麥當勞包裝紙角落的字為什麼是反的？」（示意圖／翻攝Unsplash）
事實上，《台灣麥當勞季報》曾分享過包裝紙的小巧思，表示近年麥當勞透過包裝優化，設計出「以一擋四」，可讓四種漢堡共用的包裝紙，但該如何讓負責組裝的員工可以有效率地製作產品？關鍵就在於角落那排字！

《台灣麥當勞季報》表示，顛倒的品名絕對不是印錯，主要是為了方便後場員工光靠包裝紙的「背影」，就能迅速辨識，並將漢堡正確定位、包裝，最後熱騰騰地送到顧客手上。

▲《台灣麥當勞季報》解釋，顛倒的品名絕對不是印錯，主要是為了方便後場員工光靠包裝紙的「背影」，就能迅速辨識。（示意圖／翻攝台灣麥當勞季報）
▲《台灣麥當勞季報》解釋，顛倒的品名絕對不是印錯，主要是為了方便後場員工光靠包裝紙的「背影」，就能迅速辨識。（示意圖／翻攝台灣麥當勞季報）
此外，《NOWnews今日新聞》曾報導《麥當勞杯蓋「4圓點」代表啥？真實用途太神　眾讚長知識》，《台灣麥當勞季報》也曾分享麥當勞冷飲杯上4個圓點按鈕的用途，其分別代表TEA（紅茶）、DIET（零卡）、ICED（去冰/少冰）以及OTHER（其他，目前為可口可樂纖維+）。

倘若一個按鈕都沒按壓，則代表是「冰量正常」的「可口可樂」；如果是TEA、DIET、ICED的按鈕同時壓下，則代表「去冰/少冰的無糖紅茶」，透過這樣的小設計，讓員工可以一眼了解客人餐點需求，而加快出餐速度。（編輯：陳雅雲）

▲有女網友發現麥當勞冷飲杯蓋上出現「4個凸起圓點」，而引來內行解答用途。（圖／翻攝爆廢公社臉書）
▲麥當勞冷飲杯蓋「4個凸起圓點」各有代表意思。（圖／翻攝爆廢公社臉書）

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