紀卜心6300元剪髮造型又變了！網見亮點全跪：真的太強大
台灣女藝人紀卜心，日前接受設計師Andy老師親手設計的「公主切」結果造成廣大迴響，好評不斷。沒想到，紀卜心再次發揮她的創意，把「公主切」做了一個小小的變動，再度讓網友們折服，直呼「真的會被她圈粉耶」。
據悉，YouTube團體「反骨男孩」旗下藝人軒姐宸妹，曾在Joeman系列單元「Joe是要對決」擔任「平價剪髮vs奢華剪髮」對決的來賓，結果妹妹艾宸卻不太滿意設計師Andy的奢華剪髮成果而落淚，爆發不小爭議。不過，Andy老師當時也節目中承諾會免費幫紀卜心剪一次，結果紀卜心的新造型「公主切」竟轟動全場，網路上好評不斷，也讓人期待紀卜心後續的穿搭美照。
沒想到，在紀卜心28日的IG貼文中，又可以看到她發揮創意，把原本的公主切往後編製，明明只是一個簡單的手法，卻再度讓眾人折服。照片被分享到Dcard後，大家讚嘆連連，「很好看！真的很有氣勢」、「只能說越來越喜歡這個人了」、「綁這樣很青春很適合啊！」「我超喜歡這種髮色的欸，覺得白皮膚的卜心駕馭的很好」、「看了以後好想買那雙鞋啊！」「我覺得真的超正」。
事實上，Andy老師當時就向《NOWnews》記者分享，這次紀卜心的改造工程非常龐大，不僅變換造型，首度嘗試了「公主切」的髮型，也嘗試了許久未染的「淺色系頭髮」，他表示，卜心自己也有把想法告訴我們，她想要嘗試現在大家都非常流行的「公主切」，給我看她想呈現的樣子，我也針對她頭髮的長度去做出設計，讓她剪完頭髮之後有一個完美的對比、一個全新的感覺。（編輯：詹鎰睿）