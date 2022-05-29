COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

紀卜心6300元剪髮造型又變了！網見亮點全跪：真的太強大

▲紀卜心的6300元剪髮造型又變了！網友讚爆真的強大。（圖／紀卜心IG）
▲紀卜心的6300元剪髮造型又變了！網友讚爆真的強大。（圖／紀卜心IG）

編輯中心/綜合報導

2022-05-29 13:04:24

台灣女藝人紀卜心，日前接受設計師Andy老師親手設計的「公主切」結果造成廣大迴響，好評不斷。沒想到，紀卜心再次發揮她的創意，把「公主切」做了一個小小的變動，再度讓網友們折服，直呼「真的會被她圈粉耶」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
據悉，YouTube團體「反骨男孩」旗下藝人軒姐宸妹，曾在Joeman系列單元「Joe是要對決」擔任「平價剪髮vs奢華剪髮」對決的來賓，結果妹妹艾宸卻不太滿意設計師Andy的奢華剪髮成果而落淚，爆發不小爭議。不過，Andy老師當時也節目中承諾會免費幫紀卜心剪一次，結果紀卜心的新造型「公主切」竟轟動全場，網路上好評不斷，也讓人期待紀卜心後續的穿搭美照。

沒想到，在紀卜心28日的IG貼文中，又可以看到她發揮創意，把原本的公主切往後編製，明明只是一個簡單的手法，卻再度讓眾人折服。照片被分享到Dcard後，大家讚嘆連連，「很好看！真的很有氣勢」、「只能說越來越喜歡這個人了」、「綁這樣很青春很適合啊！」「我超喜歡這種髮色的欸，覺得白皮膚的卜心駕馭的很好」、「看了以後好想買那雙鞋啊！」「我覺得真的超正」。

▲紀卜心的6300元剪髮造型又變了！網友讚爆真的強大。（圖／紀卜心IG）
▲紀卜心的6300元剪髮造型又變了！網友讚爆真的強大。（圖／紀卜心IG）
事實上，Andy老師當時就向《NOWnews》記者分享，這次紀卜心的改造工程非常龐大，不僅變換造型，首度嘗試了「公主切」的髮型，也嘗試了許久未染的「淺色系頭髮」，他表示，卜心自己也有把想法告訴我們，她想要嘗試現在大家都非常流行的「公主切」，給我看她想呈現的樣子，我也針對她頭髮的長度去做出設計，讓她剪完頭髮之後有一個完美的對比、一個全新的感覺。（編輯：詹鎰睿）

▲紀卜心改造前後對比，挑戰「公主切」+「伯爵榛果色」染髮，整個人氣質完全不同。（圖/攝影師陳琦授權提供）
▲紀卜心當時改造前後的對比圖，挑戰了「公主切」造型以及「伯爵榛果色」染髮，結果氣質大爆發，獲得一致好評。（圖/攝影師陳琦授權提供）

獨／6300元剪髮最終戰！紀卜心、Joeman親上陣　成果照曝

6300元剪髮終局！網點「1關鍵」撐起新造型　紀卜心認了

統神談路權嗆cheap！本尊獻聲開戰了　網嘆：又被蹭流量

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
不敢再看第二遍！哪一部是你心目中最恐怖的國產鬼片？

不敢再看第二遍！哪一部是你心目中最恐怖的國產鬼片？

繼續作答
即時
推薦閱讀