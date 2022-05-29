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女大生報告突爆哭！「崩潰原因」曝　網狂嘆：聽完好難過

▲有男大生分享，女同學突然在期末報告時崩潰大哭，原因竟然只有她一人一組，讓許多過來人滿是心疼。（示意圖／Pixabay）
▲有男大生分享，女同學突然在期末報告時崩潰大哭，原因竟然只有她一人一組，讓許多過來人滿是心疼。（示意圖／Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-05-29 14:02:29

現今大學非常注重團隊分工合作，幾乎每一堂課都有分組報告，因此人際關係應對更顯得非常重要。一名男大生就分享，她的女同學竟然在課堂報告中崩潰大哭，原因曝光後更引起大家討論。

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網路論壇Dcard，一名男網友PO文敘述，因期末的分組報告到來，遠端上課反而提升大家找組員的困難度，而其中一位女同學就讓她印象深刻，個性不錯，只是有一點點愛撒嬌而已。

結果一個禮拜過後，輪到該名女同學報告時，卻因為講話吱吱嗚嗚，表現不太理想，而遭到教授打斷，「你的成員有誰？要不要換個人報告？」沒想到女同學竟然雲端畫面上崩潰大哭，「同學都不要和我一組！」認為大家都不喜歡她，甚至排擠她，「之前的組員也不要和我同組，我找誰，誰都拒絕，大家都排擠我」。

▲女大生課堂報告突然大哭，理由大家超心疼。（示意圖／Pixabay）
▲女大生情緒上來，認為全班同學都不喜歡她。（示意圖／Pixabay）
原PO形容，當時安靜到爆，就連教授都在螢幕上露出不知所措的表情。此時，另一名曾和對方同組過的女學生則打開麥克風解釋，自己是想嘗試和不同的人組隊報告，並非不喜歡、搞排擠，而是覺得她太愛撒嬌，讓人有點受不了。

最後，教授眼見整個會議都是女同學的哭聲，只好趕緊請對方整理情緒，改成下次報告，才結束這場尷尬的局面，大家紛紛留言「人都是自私的啊如果換做是我，我也不會想要跟那個女生一組」、「分組本來就很現實，除了固定抱團的好朋友，誰不想跟大神在同組，誰又想要跟一個什麼都做不好的人同組」、「想避雷應該沒有錯ㄅ」。

但也有人替女同學感到不捨，「我如果是當事人看到這篇會蠻難過的，有種自己的失敗被當作談資公開議論」、「可以理解這種感覺，高中也經歷過，其實那種沒人要陪我的感受，好心疼，我跟她一組好了」。（編輯：詹鎰睿）

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