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水逆結束在即！命理師曝「12星座」最新運勢：強心針來了

▲2022年的第二次「水星逆行」也快接近尾聲，塔羅牌老師艾菲爾也公布「12星座」最新許願方向。（示意圖，與本文無關／取自pixabay）
▲2022年的第二次「水星逆行」也快接近尾聲，塔羅牌老師艾菲爾也公布「12星座」最新許願方向。（示意圖，與本文無關／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-05-29 14:46:062022-05-29 14:47:28

2022年的第二次「水星逆行」自5月10日開始影響，直到6/3才會恢復順行，也快接近尾聲，對此，塔羅牌老師艾菲爾則分享「12星座」最新運勢，並提到「雙子座新月」也將先行到來。

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艾菲爾老師提到，下週一5/30雙子座新月，除了能帶來嶄新局面，更為你我的生活增添了靈活度與變通性。加上守護雙子座的水星也即將在6/3順行，一切都來得如此水到渠成，為五月份水星逆行週期與充滿情緒風暴的天蠍滿月時刻，所展現的停滯、不安、混亂，注入了安定的強心針。

此次雙子新月落在十二個宮位代表著不同的意涵，加上水星即將在下週順行，許願的力量將蘊涵更為靈活與快速的能量，艾菲爾老師也提供十二星座許願方向供參考：

白羊座
雙子新月發生在白羊座的交流宮位，而水星即將在財帛宮恢復順行。可以許下和學習、短途旅遊、與友人見面、拜訪客戶、財務收入、工作重回正軌的心願。
 

金牛座
雙子新月發生在金牛座的財帛宮，水星則即將在命宮順行，而金牛座帶有自我價值與財富的意涵，意味著生活各方面即將迎來順利，不妨將願望集中在工作、人際關係、感情世界、家庭、升職加薪以及與錢有關的項目。
 

雙子座
雙子新月發生在雙子座的命宮，而水星即將在心靈宮位順行。可以許願過去的不再適合你的人事物離開你的生活，人生各方面能迎來新的契機、或是交友圈的拓展。
 

巨蟹座
雙子新月發生在巨蟹座的心靈宮位，同時水星在人際宮位順行，可以許願針對過往的情緒、思想、感受、感情生活做個清理，也許會在水星順行之後感覺更加豁然開朗。
 

獅子座
雙子新月發生在獅子座的人際宮位，而水星即將在事業宮位順行，可以許下針對事業、人脈拓展、升官加薪、未來前途的願望，經過五月份的許多天象，加上水星順行，對於未來你會更有想法。
 

處女座
雙子新月發生在處女座的事業宮位，同時水星即將順行於遷徙宮位，建議許下與海外事業、海外旅行、跨國交流的願望，在守護星水星的順行能量下，會更加順暢。
 

天秤座
雙子新月發生在天秤座的遷徙宮位，而水星即將順行於資源宮位，許下與未來事業、人脈、海外資源、投資項目的願望，有可能在水星順行之後，逐漸有了眉目。
 

天蠍座
雙子新月發生在天蠍座的資源宮位，水星則即將在關係宮位順行，針對這次許願，可以著重在人際關係、修復感情、合作關係、投資項目、債務處理與身體健康的願望。
 

射手
雙子新月發生在射手座的關係宮位，而即將順行的水星則在工作宮位發揮，可以將這次許願的目標放在人際關係、戀愛感情、與他人合作、轉職跳槽方面，也許會有不錯的效果。
 

摩羯座
雙子新月發生在摩羯座的工作宮位，順行水星則即將在戀愛宮位，可以許下與轉調工作單位、升官加薪、偏財、戀愛關係、寵物子女的願望，過去關係中不順利的部分，有機會化解。

▲「3星座」的人5月末運勢極旺，絲毫不受疫情影響，還有機會升官、發財。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲摩羯座在此次雙子新月到來時，可以朝事業方向許願，並獲得契機。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

水瓶座
雙子新月發生在水瓶座的戀愛宮位，水星則即將在家庭宮位順行，你適何許下與人際之間的願望，關係開花結果、締結新的合作關係，同時與家人、房屋修繕裝修的問題會迎來曙光。
 

雙魚座
雙子新月發生在雙魚座的家庭宮位，順行水星則即將在交流宮位，特別適合許下與家人、伴侶、子女寵物溝通的願望，也適合打造舒適家居生活，生活方面會更加輕鬆。（編輯：潘毅）

【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

※【NOWnews 今日新聞】提醒，民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

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