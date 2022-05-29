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手搖飲吸管「多1步驟」超好插！她實測24杯　成功率超高

▲正妹網友魯魯分享，插手搖飲吸管的小秘訣，掀起大家熱議。（圖／魯魯LULU臉書授權）
▲正妹網友魯魯分享，插手搖飲吸管的小秘訣，掀起大家熱議。（圖／魯魯LULU臉書授權）

編輯中心/綜合報導

2022-05-29 15:33:532022-05-29 15:44:07

不少人在喝手搖飲之前，常常會發生吸管插不進去的尷尬狀況。對此，就有正妹女網友分享一個小撇步，就能大大降低吸管插失敗的機率，貼文曝光後立刻讓大家笑翻，「竟然連這東西都有攻略」。

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正妹女網友魯魯LULU，在個人臉書粉專PO文表示，「小訣竅：插吸管時堵住洞口插失敗的機率會大幅降低唷！」只見熱愛珍珠奶茶的她，就一口氣剪輯了各大品牌的實測畫面，通通都是一次成功，從來沒有失誤過。

此外，她也分享另一個自身習慣，「手搖吸管喜歡插在側邊，邊走邊拿的時候，吸管可以固定在食指與中指之間會更好拿，珍奶超人秘訣學黀了嗎？」

▲珍珠奶茶示意圖。（示意圖／翻攝photoAC）
▲不少網友也分享，如果一開始吸管插的角度錯誤，那就很難成功插進去。（示意圖／翻攝photoAC）
影片貼文曝光後，大家紛紛笑翻，「居然連這東西都能有攻略」、「感謝，每次插迷客夏的都溢出來」、「嗯，飲料喝不少」、「這教學可以，但是可以傳授我喝這麼多杯都不會胖的秘笈嗎」、「懂插」。

不過也有人分享，「尖尖的地方朝下，斜斜地插下去應該會更好插」、「我的習慣，吸管抓中間段，因為有的封膜如果你抓吸管尾端刺進去角度不好，吸管會彎掉」、「嗯，我覺得是施力點和施力方向的問題，堵住洞口讓吸管內的壓力沒法排出，反而會阻礙吸管插入」、「先戳一個洞口再插，成功率大幅上升！」（編輯：詹鎰睿）

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