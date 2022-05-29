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三度放鳥連千毅？長瀨昆妮疑「撕破臉」：不喜歡可以拒絕

▲長瀨昆妮這個月三度放鳥連千毅，而連千毅也表示未來不會開直播了，引發外界諸多揣測。（圖／長瀨昆妮IG）
▲長瀨昆妮這個月三度放鳥連千毅，而連千毅也表示未來不會開直播了，引發外界諸多揣測。（圖／長瀨昆妮IG）

編輯中心/綜合報導

2022-05-29 17:48:21

台灣知名直播主連千毅，其正妹助理長瀨昆妮，前陣子才在直播中被連千毅轟出去淚灑現場，事發至今已長達半個多月，都沒有出現在直播中。即便連千毅28日就預告長瀨昆妮即將回歸直播，結果卻又不見蹤影，算起來已經是三度放鳥，更令人關注的是，長瀨昆妮更在IG上發聲，「不想做的事可以拒絕」。

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還原事件經過，因連千毅前陣子相繼發生許多爭議，包括和網紅勾惡的NFT事件，以及盜用另一位網紅謝薇安的比基尼照來衝人氣等等，當時就連長瀨昆妮的粉專都遭到批評攻擊，結果在7日的直播中，連千毅就當場把長瀨昆妮罵哭並趕出現場。

即便後來宣布長瀨昆妮要回歸的消息，包括9日獨留連千毅一人直播、以及10日粉專直接沒開直播，再加上28日連千毅的預告晚上8點直播回歸，但時間一到仍沒有動靜，算起來已經是第三次放鳥，都沒見到女方身影。

▲連千毅直播暴怒，要長瀨昆妮當場走人。（圖／翻攝連千毅FB）
▲7日，連千毅在直播暴怒，當場轟走長瀨昆妮，讓粉絲通通傻眼。（圖／翻攝連千毅FB）
另據《三立新聞網》報導，連千毅透露由於公司開會繁忙，沒有時間休息，因此28號才沒有開直播，至於長瀨昆妮則沒有任何回應。

值得一提的是，長瀨昆妮今日稍早更在IG動態上轉貼蔡康永的人生格言，其中「不想做的事可以拒絕、做不到的事不用勉強、不喜歡的話假裝沒聽見」等幾段話格外引發外界揣測。目前該貼文已經被移除，至於詳細情況以及兩人關係如何？雙方均未再做出任何回應。（編輯：詹鎰睿）


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