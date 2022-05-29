留學生最愛台灣「5種在地美食」！網頻點頭：出國吃不到
台灣在地美食眾多，品項豐富價格也實惠，還經常推陳出新，因此深受民眾喜愛，也有不少外國人對台灣小吃讚譽有佳。一名來台灣念書的留學生就分享5種令人流連忘返的台灣小吃，立刻引起網友討論。
這名網友在《Dcard》發文「#討論 台灣令人流連忘返的食物」，表示自己來台灣留學3年，相當喜愛小吃，不得不稱讚台灣的食物。原PO首先提到「牛肉麵」，表示這項平民美食幾乎到處都能找得到，想要遇見難吃或是雷的牛肉麵「幾乎不可能」，而台灣牛肉麵最厲害的就是湯頭，「如果在國外想吃牛肉麵，最多只會吃到牛肉加味精加麵，但台灣的牛肉麵裡的湯居然是清甜的，真的讓人一口又一口地喝下去」。接著原PO提到「水蓮」，一開始以為它是不愛吃的蔥，沒想到吃了一口從此愛上，爽脆的口感無論加在滷味裡或是清炒都很美味，且一年四季都吃得到，讓原PO感覺相當幸福！
原PO還分享「芋圓、地瓜圓」也不惶多讓，國外只能吃到冷凍的，而在台灣居然能吃到手工製做以及包餡料的，「無論是夏天還是冬天吃一碗加糖水真的是絕配」。而「四神湯」則「這真的是會喝上癮，喝一口會整個味蕾大爆炸」，冬天來一碗不僅暖胃，還能讓人瞬間大滿足。最後一項則是甜點「麻糬」，原PO表示身為麻糬控的自己以前只吃的到日本製的，但自從吃到台灣的麻糬之後「我就一整個愛上了，再加上芝麻或花生就超完美了」。
貼文一曝光，立刻引來網友也紛紛回應：「一直在想之後要出國，我的豆花芋圓哪裡找」、「鐵板燒＋1，美國鐵板燒超難吃」、「大腸麵線跟大腸包小腸，真的有夠難在美國吃到」、「都很好吃！，但我比較喜歡日式的麻糬」、「半夜看到好想去夜市，左手四神湯 右手鹽水雞水蓮，先吃牛肉麵後，再來碗剉冰加仙草芋圓跟椰果，路邊捏一隻糖葫蘆小心的咬，最後再買顆芒果或芭樂回家當隔天點心，想著下次要吃到米粉湯跟涼圓」。（編輯：陳珮瑜）