尪月薪14萬狂喊窮！「說謊證據」遺留垃圾桶 人妻心寒了
許多夫妻婚後總會因為各種小時而產生爭吵，若無法妥善處理，更可能因此感情破裂。就有位人妻在家中垃圾桶，找到老公沒有坦白真實資產的「證據」，更忍不住心寒發文公審，卻反遭不少網友吐槽。
一位人妻臉書《靠北老公2.0》上發文提到「今天整理紙類回收時意外發現回收桶裡有美國運通某航空簽帳白金卡邀請卡及服務說明書」，她隨後開始上網找這張卡所需的財力證明，才發現這張卡片專門服務月薪25萬以上的頂級客戶「光年費就要3萬6千8，年收入要有160萬元以上，或近3個月帳戶維持平均存款餘額200萬元以上、房子扣除貸款後淨值超過1,500萬元以上者，始可申請」。
但原PO立刻回憶起老公平時的說法「你說你月薪只有大概14萬左右，你口口聲聲說你薪水支付家裡開銷及房貸車貸保險後還不夠，所以房貸要我幫忙每月出1萬。若你說的是真的，那為何銀行會去寄這張信用卡邀請書給你辦卡？再加上你一直不願意夫妻合併報稅，故唯一的真相就是你欺騙我，你收入對我故意少報」。
原PO也立刻打電話給老公對質，男方則吱吱嗚嗚擠不出一句話應對，讓她直接心寒「對你付出真心，下半生託付給你因為我認為你是我未來牽手一輩子的伴侶，但為何你對我不誠實，為何你要欺騙我」。
不少網友看完詳細經過，卻紛紛搖頭回應「多相信你老公一點，因為我也有收到耶」、「沒那麼誇張啦，又沒核下來，大學我就收過邀請了，想也知道辦不一定過」、「我也有收到欸⋯還收到2次邀請辦卡，但我月薪沒有25萬也沒有年薪160萬啊」、「這有什麼好說的？真的只是在意不老實嗎？還是難過沒拿到錢」。（編輯：潘毅）