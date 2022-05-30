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門當戶對！交友APP限「19間大學」才能用　名單公開看哭

▲隨著網路科技的發達，現在不少人都會使用線上交友APP來認識伴侶以及交友。（示意圖／Pixabay）
▲隨著網路科技的發達，現在不少人都會使用線上交友APP來認識伴侶以及交友。（示意圖／Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-05-30 07:17:30

隨著網路科技的發達，現在不少人都會使用線上交友APP來認識伴侶以及交友，然而，最近有一款主打「高品質交友」的APP瞬間爆紅，因其會嚴格篩選註冊者學校以及企業，以台灣來說，僅有19間學歷的大學才符合使用資格，名單中不乏許多頂大的學生，推出之後引起網友廣大熱議。

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這款APP名稱為「WorkHeart」，主要語言為英語，用戶必須認證公司或學校信箱，以確保真實性，值得注意的是，這款交友APP特色為「高品質白領交友」，開放使用的受眾包括頂大校友、醫護人員、金融業、國際外商、工程師等等，對比一般交友軟體人人都能下載使用的狀況，實屬特別。

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▲「WorkHeart」這款交友APP特色為「高品質白領交友」，開放使用的受眾包括頂大校友、醫護人員、金融業、國際外商、工程師等等。（圖/翻攝APP STORE）
而從「WorkHeart」官網也可以看到，以台灣的大學來說，僅有19間符合使用資格，包括台清交成四間頂大，其中也包括中國醫藥大學、中山醫藥大學、輔仁大學、中央大學等19間名校；企業方面包括中華航空、長榮航空、國泰金控、中信金控、玉山金控、第一金控、富邦金控、台達電、鴻海、聯發科、群創光電、瑞昱、台積電、聯電、隆達電子等等；醫護方面則有國泰綜合醫院、長庚醫院、遠東紀念醫院、馬偕紀念醫院、台大醫院、新光醫院、雙和醫院、萬芳醫院、三軍總醫院、慈濟醫院、台北榮總等等。

該名單曝光之後，也在PTT及Dcard造成熱烈討論，不少網友紛紛回應「對不起，我就是考不上頂大」、「輔大也在名單欸！是因為很多人顏值很高吧」、「原來我是優秀基因庫的一員喔」、「主打門當戶對的APP真的牛」、「ok！我不配擁有愛情」、「完全是以優生學的概念打造的APP，真敬佩」、「沒事！我繼續魯！魯起來！」（編輯：張嘉哲）

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▲「WorkHeart」官網也公布能使用該APP的台灣學校名單。（圖/「WorkHeart」官網）

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