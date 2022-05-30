超商No.1冰棒「這支」稱霸30年！7-11五折吃法曝：超便宜

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貼文一出，網友紛紛回應「曠世奇派第一！便宜又好吃」、「曠世奇派超級好吃」、「紅豆粉粿、曠世奇派」、「大推布丁雪糕啦」、「義美紅豆牛奶冰阿」、「突然開始懷念思樂冰了.....」、「還用想嗎？當然是曠世奇派」、「曠世奇派從小吃到大」、「明治OREO那支，神冰棒」、「明治牛奶巧酥」、「曠世奇派真的是便宜的神冰」、「曠世奇派，有玫瑰鹽口味更棒」。
綜合網友意見，多數人最推薦的為「曠世奇派」系列的冰品，因其售價相對便宜且口感佳，廣受民眾喜愛，事實上，曠世奇派是於1991年上市，當時的冰品市場許多都僅有單純的香草冰淇淋，曠世奇派是首個在外面加上巧克力脆皮，再撒上一點花生角，創造了雪糕市場的全新模樣，當時一推出就飽受好評時至今日。
而除了推薦之外，也有網友分享7-11五折吃法，透露只要在LINE加入7-11官方帳號，每人每天都有兩次可以抽獎「夏日大Bingo」的機會，最高可以抽到0元的冰品折扣，而諸多的優惠從5折到9折都有，就有不少網友抽到5折爽吃消暑；7-11也趁著夏日來臨，推出購買四支冰品集一點的活動，達到活動指定點數也能免費換取熱門冰品，愛吃冰的你可不要錯過囉！（編輯：張嘉哲）