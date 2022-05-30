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義美小泡芙「神級吃法」內行才知道！眾人狂讚：那是精華

▲原PO分享自己吃義美小泡芙的「神級吃法」，貼文一出，老饕全嗨「根本精華」、「舔爆」。（示意圖／記者陳雅雲攝）
▲原PO分享自己吃義美小泡芙的「神級吃法」，貼文一出，老饕全嗨「根本精華」、「舔爆」。（示意圖／記者陳雅雲攝）

編輯中心/綜合報導

2022-05-30 09:29:21

台灣經典零食不勝枚舉，其中口味多樣的「義美小泡芙」更是許多民眾兒時的最愛，像是草莓、牛奶和巧克力等，每一款都有擁護者；對此，就有一名網友分享自己吃義美小泡芙的「神級吃法」，貼文一出，老饕全嗨「根本精華」、「舔爆」。

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該名網友在社群平台《Dcard》上以「義美小泡芙吃法」為題發文，表示自己因為確診隔離很無聊，想上來問一些問題，像是在吃義美小泡芙的時候，有些泡芙內餡可能會因為擠壓或是其他因素而爆出黏在盒子底部，不過也因為內餡相當好吃，不吃相當可惜，因此他也好奇「大家都會用手指把那坨醬挖起來吃嗎」？

▲原PO分享自己吃義美小泡芙的「神級吃法」，貼文一出，老饕全嗨「根本精華」、「舔爆」。（示意圖／記者陳雅雲攝）
▲原PO分享自己吃義美小泡芙的「神級吃法」，貼文一出，老饕全嗨「根本精華」、「舔爆」。（示意圖／記者陳雅雲攝）
貼文一出，老饕全讚，「當然，那是精華！！ 買小泡芙的意義就是那坨」、「吃到最後一顆的時候把醬ㄍㄡˊ起來吃」、「每次都超期待這包ㄍㄡˊ在底部的醬很多！」、「吃完最後一顆用手指ㄍㄡˊ醬來吃」、「當然要挖，那個叫做『精華』」、「吃爆」、「當然啊！ 吃泡芙就是要吃那坨，超好吃的~~」。

▲原PO吃義美小泡芙時，都會將黏在底部的內餡挖出來吃。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲原PO吃義美小泡芙時，都會將黏在底部的內餡挖出來吃。（圖／翻攝自《Dcard》）
另外，還有不少人分享自己的獨特吃法，「我吃小泡芙都用吸的，底部的醬都用舌頭弄起來吃，懶得洗手索性把上面的行為練到極致了XD」、「只有我用舔的嗎」、「我會冰冷凍吃」。（編輯：郭佩蓉）

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