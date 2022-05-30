自己煮比較便宜？他曬「6餐食材費」 網曝關鍵：並沒有
物價飛漲，不少販賣民生用品、食物的商家，都紛紛針對商品賣給消費者的價格做出調整，若漲幅過高，甚至有些人就直接選擇放棄購買，對此許多人常在「外食」與「自煮」間猶豫，一名網友就列出和老婆6餐的自煮食材費用，雖然價格表示上便宜，但其餘網友在考慮各項因素後，紛紛認為「沒有比較省」。
原PO在PTT發文提及，自煮派跟外食派「哪一邊比較省」一直是自己好奇的話題，因此近日決定和老婆到連鎖超市購買食材，並分成6餐，2個人就能吃3次，接著列出總價480元的各項時材費，包括132元豬里肌肉兩盤、113元牛肉片、55元空心菜、47元敏豆、9元紅蘿蔔、55元高麗菜、36元的米飯、18元雞蛋、7元蒜頭、11元洋蔥等，若不算水電、瓦斯、人力，平均一人一餐80.5元。
貼文曝光後，不少網友認為，考量到「份量」與買食材的「地點」，其實並未比較省錢，「去傳統市場買菜更便宜」、「要自煮需要去菜市場買比較好」、「3個人以上才會省，1個人超貴，2個勉強」、「這樣6餐吃不飽吧？根本沒省」、「煮多人吃才會比較省，少人數又貴又找麻煩」。
此外也有人討論「沒比較省啦，但可以比較健康」、「省是不一定，但健康是一定的」、「自己煮是健康+安心，說省恐怕沒有」、「分三餐吃我不行....沒儲存好變質更浪費」、「飯放隔夜我就無法接受了」、「食物食用時間拉太長了吧，這樣也沒比較省呀」。
針對網友建議，原PO也回覆「會用超市嘗試自煮，是因為大部分小家庭或上班族去傳統市場比較不方便，且市場的現金交易，食材大家都摸來摸去，超市肉有包裝，還是中央工廠消毒殺菌出來的，放在賣場內也有溫度控制」；隔夜的部分，他則表示，「都是等食物冷卻後用保鮮膜放冰箱冷藏，帶便當去公司上班時，用電鍋加熱其實味道不會差太多」。（編輯：張志浩）