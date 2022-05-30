12星座「一週運勢」出爐！這位財氣沖天　正、偏財都爆棚

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當火星來到牡羊座的天空中，這對你的能量來說是非常好的時刻。最近有一種想要走出房間的感覺，特別想要去旅行，如果因為疫情影響不能安排航空旅行，這個時候也會特別想要看旅行頻道或是旅遊紀實的節目。最近你要把握國際貿易、國際商品買賣的機會，因為從事貿易工作可以幫你賺大錢。最近的愛情運勢發展是可以期待的，你喜歡的對象剛好家人也非常滿意。家人對於你的感情發展是支持的。
金牛座（05/30~06/05 包含上升星座）。
當金星來到你的星座天空中，這個時候你的能量是非常好的，尤其久違的發財、賺錢、求財的慾望和企圖心又佔據你的內心。你要把握這種自信和鬥志都非常強烈的時候，這種行動力可以幫助你突破各種挑戰。想要賺錢的朋友，可以積極行動。另外想要變美的朋友，最近可能會去整形診所諮詢關於變美、皮膚變白或是皮膚護理的諮詢。另外最近的戀愛品質是非常好的，可以把握真愛出現的機會。
雙子座（05/30~06/05 包含上升星座）。
當守護星逆行的時候，你最近做任何事情都要特別小心。特別是注意自己的情緒，因為當你情緒不穩的時候，大喜大悲的後果就是影響你的生活和工作，造成你這一周作任何事情都無法專心。認識出現個性散漫、耍賴、偷懶、做事情延遲、延誤的狀況。要改善這種心不在焉的狀況，最重要的就是從內心著手，讓內心平靜，讓心放在一個有安全感的環境中，這樣你才能用智慧的方式去面對工作和人生中的各種挑戰。最近的感情處在分手邊緣。
巨蟹座（05/30~06/05 包含上升星座）。
持續感受工作本身和工作環境帶來的種種考驗。最近受到大環境的影響，又是新冠疫情、又是戰爭因素、又是猴痘疫情，再加上進入梅雨季節，致災性大雨隨時可能造成環境與生命的危害。面對這樣的生活環境，真是無時無刻都讓人情緒緊繃。此刻感受到的工作壓力是一點一滴增加的過程，體質比較弱的公司可能在這一波環境的變遷中，面臨公司規模縮減或是結束的考驗。最近的感情發展，你要另外一半多遷就你。
獅子座（05/30~06/05 包含上升星座）。
最近要注意關於理財、財富和存款方面的訊息。現在物價上漲，銀行的利率也上漲，每一個人都生活支出都有不同程度的增加。如果有負債的朋友，這個時候的生活壓力一定是非常大的。建議你，想要理財，記得先理債，管控每個月的債務和開銷，不要讓經濟壓力壓得起喘不過來。最近的愛情運勢是處在彼此愛慕、曖昧的狀況。你有喜歡的人，但是彼此的感情頻率並沒有接在一起，所以可能發生單相思的狀況。
處女座（05/30~06/05 包含上升星座）。
在守護星逆行的時候，事業發展需要多一點謹慎、多一份專心。因為這個時候最容易發生粗心大意的狀況，如果持續出現遲到早退的狀況，小心會成為老闆的眼中釘。這對於最近要參加徵選、面試或是升職考試的朋友來說，可能會給對方留下不好的印象。最近的感情發展是屬於異地戀情、或是海外戀情。兩地相隔的感情發展，反而是容易維繫的。所以給彼此多一點空間，或是情人之間可以感受這種小別勝先婚的浪漫甜蜜。
天秤座（05/30~06/05 包含上升星座）。
本週的生活重點在感受新生活，新生活的發展需要自己去體驗，自己去感受。可以透過學習新課程、展開新的運動或是聽一場心靈講座。藉由新的啟發和生活體會和感動，你對於當前的生活方式會有更深一層的感動和了解。最近的愛情運勢可以期待，一個年紀比你大，身材黝黑，體格壯碩的人，特別可以獲得妳的青睞。
天蠍座（05/30~06/05 包含上升星座）。
最近你有一波好運氣，這波好運氣跟財運、財富和理財順利有關。如果手邊有多餘的閒錢，可以把資金彙整起來，選擇優質資產，相信你在最近一定可以感受到正財運、偏財運的能量。最近要多注意自己的健康，尤其喜歡吃甜食的朋友，要定期做健康檢查，避免攝取過多的糖分、油質和精緻澱粉，這些食物在長期食用的狀況下，對你的健康會造成慢性影響，一定要多注意飲食均衡，並搭配持續的運動習慣。
射手座（05/30~06/05 包含上升星座）。
最近的生活要多注意自己的情緒和脾氣，如果你最近經常生氣，而且動不動就對自己的家人發牢騷，這樣你要小心一點，因為受到行運能量的影響，你最近會變得比較衝動、沒有耐心。可能在不知不覺當中，你成為一個容易生氣的火藥庫，而你的家人，你的父母、你的子女就成為你的出氣筒。記得對身邊的家人態度和緩親切，因為經常生氣對你的健康也是有害的。
魔羯座（05/30~06/05 包含上升星座）。
最近你的生活重心在你的家人、家庭和你自己內心的安穩平靜的這一個領域。你是一個需要平靜與安全感的人。因為長時間處在焦慮、煩躁和匆忙的環境中，會影響你的心情與睡眠。為了讓自己在做事情、處理工作方面可以更有效率，記得找到讓自己身心平靜的方法。你可以聆聽音樂，或是做瑜珈、學習靜坐、學習禪宗的打坐，這些生活的小改變，對於你的心情和提升智慧都是非常有幫助的。
水瓶座（05/30~06/05 包含上升星座）。
最近要特別注意你的健康。因為現在疫情肆虐，由是呼吸道感染、又是人與人接處感染，整天關注這些健康資訊都讓你感覺到非常焦慮。如果你本身是體質比較虛弱的人，最近建議你少去公共場所，最好待在家裡上班，或是可以叫外賣、在家飲食、在家運動。一來可以免除人與人接觸的風險，二來你本身也是比較習慣獨處，這樣剛好有理由讓你當個宅男、宅女。
雙魚座（05/30~06/05 包含上升星座）。
最近進入到運勢轉變的時刻。在運勢轉變的時候，你就要更多元的去激發自己的潛能和性格中的才華。你是一個勇敢作夢的人，並且築夢踏實，因為你覺得對這個世界最好的回應，就是去實現自己的人生夢想，並且藉此幫助生命中的每一個人。想要創業的朋友、想要發展副業的朋友，想要體驗斜槓人生的朋友，都鼓勵你勇敢追求自己的價值。最近的愛情運勢需要你多一點陪伴對方。兩個人要多相處，那麼矛盾與猜忌的問題自然可以消失。（編輯：郭佩蓉）
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