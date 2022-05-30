鄰居車庫「1畫面」曝超強財力！他秒震撼 網卻一句破解
對於普通百姓而言，有錢人的生活是很難想像的，就有一名網友透露，他發現鄰居的車庫竟停了兩台勞斯萊斯，讓他當場嚇喊「看到的時候，我還是覺得很驚人」，貼文一出立即引起熱議，網友們也紛紛驚喊「你們大樓是豪宅那種嗎？一戶五千萬以上的」、「你跟他當鄰居，相信你們家的財力也不輸啦」。
該名網友在Dcard中貼文，他以「鄰居勞斯萊斯一次買兩台，真的不懂」為題，表示近日看到鄰居家車庫門升起，裡頭竟停放兩台勞斯萊斯，「這種不是fun car的超豪華豪華車，真的很少買那麼多台」，讓他當場嚇到出神。
貼文一出，網友紛紛留言，「你懂的話也是你買得起的時候了」、「有錢人的想法不是我們可以揣測的」、「房車的形，公車的稅」、「我也不懂，因為我看了也買不起。」、「入手沒有很難，但養車真的很難，稅金、保養哩哩扣扣很驚人」 。
還有許多網友搞笑歪樓，「說不定第二件半價，這樣比較便宜」、「滿兩件免運」、「加一件多一元」、「可能買一送一吧」、「可能i珍食有打折吧」、「第二件六折，當然買一下」、「最近買一送一吧」。
另外，也有人突破盲點直言，「你能跟他一起住在同個社區，你也不是什麼小人物啦」、「你跟他當鄰居，相信你們家的財力也不輸啦」、「你們大樓是豪宅那種嗎？一戶五千萬以上的，不然鄰居怎麼那麼有錢，這種車子感覺不太可能出現在一般大樓」、「可以當他鄰居，你應該也很厲害」、「說真的，老哥，你鄰居都雙勞了，我猜你也Porsche起手吧」、「如果不是透天，大樓車庫有鐵門的應該都豪宅」。（編輯：賴禹妡）