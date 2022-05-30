男月薪200萬卻「活得像難民」！理由殘酷：只吃泡麵度日
近年來物價上漲狀況蔓延至全球各地，導致一般老百姓生活不易，其中不少人除了開始省吃儉用以外，也希望透過提高薪水等方式，來增加存款而為未來人生做規劃。不過，就有網友月薪高達200萬，卻感嘆自己「活得像難民」！原因揭曉後，馬上引來眾人搖頭直呼「很不OK！」
原PO於Dcard上分享，表示自己月薪高達200萬，但生活卻像難民一樣，「早餐只能吃吐司夾果醬，中餐吃公司發的便當，晚餐還是只能吃便當，到月底更要吃泡麵度日」。
不僅如此，他為了省錢，甚至連假日也不敢出門，日常生活除了滑手機以外，就沒有其他娛樂和社交。最後，原PO也公開原因，感嘆「誰叫我在韓國，領的是韓元呢？」而200萬韓元相當於新台幣4萬6882元。
貼文一出，隨即引起眾人驚呼，「四萬五在韓國比兩萬五在台灣還慘」、「月薪不到5萬不如回台灣」、「200萬韓元好像有點少，你沒加班喔」、「韓國每個月200萬還可以吧？只是存不到任何錢」、「這已經接近韓國最低薪資了」、「這種收入在韓國不ok的基本上存不到錢」、「我在韓國月薪都沒這麼少⋯⋯⋯」；但也有人無奈坦言，「我每天也只能吃便當，月底偶爾吃泡麵，但我在台灣」。（編輯：陳雅雲）