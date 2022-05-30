下半年哪方面「超好運」？直覺選1張牌　月亮預言秒解答

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B、滿月月蝕
C、金牛座新月
D、第三季月亮
A、超級月亮
好運指數88%
選到此張月相卡，象徵超級好運將降臨你的生活，使你無時無刻都能感受到小確幸，好運指數88%。下半年開始，將有一個開心的變動降臨你的人生，有可能是環境變好而能出國遊玩丶異地拜訪朋友、與久沒聯繫的好友重新連絡上。如果是失戀、已經對生活不抱熱情、心裡感覺破了一個大洞的你，這次就是你最好的轉捩點，把握新目標丶新開始，讓醞釀已久的能量重新翻騰爆發，蟄伏充電已久的你，又可重新開始，開創出專屬你要的生活。
B、滿月月蝕
好運指數150%
選到此張月相卡，象徵你在工作方面有勝券在握的超級好運，好運指數150%。在目前的公司服務多年，卻遲遲未升官，總是默默付出，相信好心有好報的你，已有點感到灰心沮喪，不過老師要告訴你，在下半年這些阻礙與不甘心的感覺，都將有所突破，工作中的貴人也會在最後一刻出手幫助你，讓你一次就能谷底翻身，獲得升遷機會，所以請你再忍忍。職場中有不熟悉的事物交辦給你，要請你拉下臉皮多跟身邊的同事請教，自然會掃除各種阻礙。
C、金牛座新月
好運指數200%
選到此張月相卡，象徵下半年你會收穫錢財上的超級好運，好運指數200%！下半年你開始對理財有全新的想法與投資計劃，會主動找尋新機會、好的投資專員來幫你規劃，妥善管理投資理財，讓你能用較低的風險，仍能順利賺進錢財。另外下半年也有貴人好運降臨，你的工作能力與企劃將能被貴人賞賜，順利獲得提點支持，使你事半功倍、更快達成目標，年底前就能馬到成功，收穫一筆驚喜的收入。
D、第三季月亮
好運指數90%
選到此張月相卡，象徵你在健康方面會有變美變好的超級好運，好運指數90%。或許你已經為自己訂下了下半年的意向目標，如減重丶美容丶改變自己的造型，下了很大的決心，勇敢做自己，改頭換面，這些願望都將在下半年來臨之前有好的成果，讓自己的健康丶外貌更加美艷絕倫！若你長年身體不佳，總是容易疲累丶頭昏丶頭痛丶肩膀酸丶經痛的你，也將透過正確的飲食丶運動調理，讓自己越變越健康，保持年輕。（編輯：賴禹妡）
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