6300元剪髮過程公開！紀卜心亮新造型　高EQ回應粉絲全跪

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而Andy老師也點評這次的改造，表示「這個髮色非常適合卜心，因為讓她的皮膚顯得更白，當時卜心說要剪這個髮型的時候，我也很高興，她願意去嘗試這種公主切的造型」卜心也補充「回去之後也會再詢問老師這種公主切的髮型有什麼造型可以改變，之後也會分享更多的照片給大家看」。
影片最後，卜心也在剪髮隔日換了一身勁裝表示「昨天我在染髮前穿了一套比較休閒甜美的衣服，剪完拍照有一點違和，現在搭了一套有設計感的衣服，就可以很撐得起那個髮型，在改造之前髮型比較安全，是屬於基本的頭髮，這次給Andy老師改造完之後，蠻凸顯個人特色的，而且我剛剪完之後，很像歌手藝人要發新的EP的宣傳造型」。
「每個人對自己髮型都有自己的需求跟喜好，美醜本來就很主觀」卜心強調「大家當然不用去針對說，欸！我覺得妳本來比較好看或是現在比較好看！自己喜歡最重要」，因為其實Andy老師也是把我當作一個客人服務，改造過成中都有溝通，謝謝Andy老師真的有說到做到幫我免費剪頭髮跟染頭髮，這次也不是要幫老師洗白或者平反，本來在上個影片中老師就說要幫我做一個造型，只是剛好髮片也要拆了，才想說藉由這個機會來改造，卜心也說「這個髮型就是要搭配整體造型跟妝容，對我來說就不是很難的事情，因為我本來就是一個很喜歡改變的人」。
影片曝光之後，不少網友紛紛回應「天啊！真的超級好看的嗚嗚」、「果然衣服換一套整體感覺不同，Andy老師真的很神」、「好好看啊！卜心高EQ的回應也很棒」、「卜心為髮型拍的照片真的太厲害，超時髦時尚的」、「果然當時第一眼看就覺得是衣服問題，沒想到換這套太好看啦」、「這個髮型真的好適合亮眼的妳，期待妳再變出更多的造型跟我們分享」、「Andy老師不愧是很多明星指定的設計師！換上穿搭後，髮型氣場完全不同」。（編輯：張嘉哲）