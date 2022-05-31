7-11「冰棒0元吃法」曝光！他實測爽翻 哈根達斯2件免費
每到炎炎夏日的時候，除了來上一杯清涼的手搖飲外，超商的冰棒隨處可買，成為不少人消暑的聖品，而隨著推出的口味以及品牌越來越多，超商現在也都會引進許多國外的冰棒，但因價格稍微較高，讓不少人買不下手。近日，就有網友分享「7-11零元冰棒的吃法」，表示實測之後，爽拿兩份哈根達斯冰淇淋回家狂嗑，貼文引發熱議。
原PO在臉書社團「7-11/全家各超商新品分享區」貼文指出「居然可以抽到0元！真的是爽吃一下！」只見貼出的照片，原來該名網友是參加7-11推出的「夏日大Bingo」抽獎機會，只要加入7-11的LINE官方帳號，每天都能抽兩次機會，最大獎有機會抽到任兩件冰品0元的優惠，讓該網友爽抱哈根搭斯冰棒以及桶裝冰各1回家爽吃。
貼文一出，網友紛紛回應「0元就是要衝哈根啊！羨慕死啦」、「天啊！真的太幸運了吧」、「我只有抽到9折啦！羨慕死了啦」、「好厲害的運氣啊！羨慕到爆」、「好厲害…我連5折都抽不到」、「抽好幾天都是9折路過啦！恭喜你啦」、「玩這個真的會玩上癮，7-11已經超大方了，至少都有九折優惠啦」、「抽到0元換最貴就對了啦！超棒」。
而《NOWnews》記者也實測，民眾如果也想要抽7-11冰棒優惠的話，可以到LINE好友處搜尋「7-ELEVEN統一超商」關鍵字，加入之後，在頁面上就有「夏日大Bingo」的抽獎活動，每人每天都有兩次機會，可惜記者運氣不佳，沒有開出大獎，兩次都是9折的優惠；另外，7-11也趁著夏日來臨，推出購買四支冰品集一點的活動，達到活動指定點數也能免費換取熱門冰品，抽獎活動至6月28日；集點活動則是到6月14日，愛吃冰的你可不要錯過囉！（編輯：張嘉哲）