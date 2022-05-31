網購買到「超迷你面膜」！實測照眾笑翻 真實用途長知識
網路購物的消費模式帶給人們極大的方便，不只省去到實體店面的過程，平台上有五花八門的商品更是一大特點，不過若未看清楚賣場資訊就下訂單，可能就會搞出大烏龍，一名女網友就在網路上下訂面膜，怎料收到貨時，面膜大小卻連額頭也貼不滿，只能要求退貨，不過也有內行看完後，解釋超小面膜的使用方法。
一名網友日前在臉書社團「爆廢公社」轉發一張圖片，圖中一名女子將網購的面膜拆封後，竟然發現是「超迷你款」，往臉上一貼，甚至連額頭都蓋不滿，為了完成退貨流程，便將自己實用成果拍下來，變為梗圖。
貼文和照片曝光後，網友們紛紛被這奇景逗樂，「好像什麼守護靈」、「我好像敷了，但又好像沒敷」、「其實這面膜是給貓用的哈哈哈」、「產品沒問題，是你臉太大...不能退」、「我曾經在美容展也拿到這種東西，到底是用來幹嘛的」、「本產品拆封後恕不接受退貨」。
針對這種超迷你面膜，也有內行網友解釋「那是試用品，先貼手上測質地跟會不會過敏…再買正品」、「這是試用在手上的啦」、「這是試用品的面膜耶，其實是很貼心的設計」、「面膜也要試用耶，只是不可能給你完整大片的」、「拿來看會不會過敏用的試用包，很多人收到都會疑惑，很正常」。（編輯：張志浩）