3歲兒染疫「老公全怪我」！妻嘆荒謬婚姻：用疫情看清了
全台疫情升溫，也讓許多父母擔心孩子的健康安全。近日，一名人七就火大抱怨，自己３歲的小孩子確診了，結果老公卻把所有責任怪在她身上，讓她超想離婚，「真的疫情會看清一個婚姻」。
臉書社團「爆怨2公社」，一名網友PO文抱怨，說她目前3歲的小孩子確診了，怎料她老公卻把所有責任通通怪罪在她和她爸媽身上，「說我自己要上班的，說我把兒子推入火坑」。她指出，老公一個月雖然有10萬元的收入，卻僅給她6000元養一家3口，而且還是從娘家給的10萬紅包裡面付的，自己還倒賺28000。
更荒謬的是，原PO想要賺錢來讓兒子吃得更好，仍換來老公責罵「他只會說在我眼裡錢比兒子重要」；就連請老公幫忙填寫居隔單，都被回嗆「妳不知道我明天要上班嗎？」
她提到，即便很想離婚，但老公在親戚面前都會裝成熟穩重、認真工作的樣子，而自己爸媽則為了面子不肯讓她離婚。「我目前還需要娘家幫助，因我要兒子的監護權，但是我沒辦法給保母帶，我的薪水都給保母，我跟兒子吃喝要？所以我只能依靠娘家媽媽幫忙照顧小孩」。
貼文曝光後，網友紛紛表示驚訝，「當初怎麼會結婚」、「這種不離難道你要餓死嗎？」「這老公不是自己挑的嗎？」「6000也太少了吧」、「這樣還不離婚真的神奇」。不過也有人馬上發現，原PO的故事是假的，每次貼文都有不同的故事。（編輯：詹鎰睿）