居酒屋醬油瓶長滿黴菌！「毛茸噁照」眾崩潰 店家道歉了
居酒屋料理選擇豐富，炸物、生魚片和小菜等應有盡有，不過客人的用餐體驗除了食物的美味外，店家環境衛生更是一大重點，一名網友近日就分享，在台中某居酒屋用餐時，將桌上的醬油壺蓋子打開，驚見蓋上長滿毛茸茸的黴菌，甚至連水壺都堆積污垢，拍照上傳後引發轟動，店家也出面致歉。
原PO昨（30日）在臉書社團「爆料公社」發文提及，到某居酒屋用餐時將醬油蓋打開，竟然發現上面覆蓋一層厚厚的黴菌，直言「人生第一次看到醬油蓋子發霉發到如此均勻，根本就是黴菌培養皿，不知道放了多久」且在告知店家後，對方也只是把醬油收走，「完全沒有任何表示」。
不僅如此，原PO開始用餐後，餐點已經上了一大半，但沒有提供茶水，於是主動詢問，怎料店員送來一壺水後令他更加詫異，「水壺底部非常髒，似乎沒有清洗乾淨，像覆蓋一層青苔，回想整個用餐過程都非常反胃，一口水都不敢喝」。
原PO事後將照片拍下上傳社團，引發眾人怒火「加醬油應該會看見，這不可能超過一週都沒補過，好奇怪.」、「其實調料不能裝多，每日要更換，不然濕氣熱氣容易長蟲」、「以後吃外食，一定要先開壺看」、「太可怕，衛生習慣極差」、「這真的吃不下去耶」、「連透明水壺，那麼明顯髒都不知道嗎？」
除了留言抨擊外，眾多網友甚至到店家Google評論狂刷負評，對此該店家也在今（31日）發文致歉，「對於今天發生的事件我們深感抱歉，我們已經向當事人道歉以及表示誠意，且積極處理對於今天發生這件事情的客人做最大的補償，今後我們會更加強店內環境的清潔衛生並重點要求員工素質，及服務態度，避免在發生類似情形，也希望大家給我們改正的機會，繼續更用心的去服務大家」。（編輯：張志浩）