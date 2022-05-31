呼籲不要投民眾黨惹議　民眾黨：張善政該為失言道歉！

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張善政在拜會時致詞提到，希望民眾也不要再去投民眾黨的票了，把他的票數拉高，「不是贏一票就好，雖然贏一票也可以上，但我希望將領先（票數）繼續拉高，讓我的票數很漂亮，讓民進黨知道桃園鄉親對你這麼跋扈很不爽。懇請大家支持我，為了桃園我會奉獻給桃園，第二就是讓民進黨知道要收斂一點，要尊重民眾意見。」
張善政此言一出，立即引發民眾黨市議員參選人徐慈檉的反彈，徐怒批張善政應該為失言道歉，「張善政本身非桃園在地人，最重要的應是得到選民認同，而不是說出不要投民眾黨這樣的話，民眾黨並不是中國國民黨的附屬政黨，張善政不該以惡意的抨擊來左右選民的意願！」
民眾黨桃園市長參選人賴香伶隨後也發出新聞稿指出，針對張院長今天上午發表「別將票投給民眾黨」不當言論，桃園市長參選人、立委賴香伶一早到桃園機場關心旅客落地採檢、為第一線人員防疫工作爭取權益，賴香伶說，聽聞張院長發表言論，感到十分訝異，因為張院長才說他因疫情投入參選，現在卻以選舉思維發言，說的與做的完全不同，讓人詫異。
賴香伶表示，雖然自己是桃園市長參選人，但本於職責，一早仍前往桃園機場了解防疫工作情況，並希望為第一線防疫人員、地勤人員爭取更好的防護措施，期望給予機場工作人員實質幫助、共同抗疫，沒想到張院長只關心自己的選票，失去原有的高度與格局，令人訝異。