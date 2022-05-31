酷炫親試6300元剪髮！認了「最大問題」槓酸民：尊重專業
YouTube團體「反骨男孩」旗下的新人「軒姐宸妹」，因日前擔任Joeman頻道的剪髮模特兒，結果妹妹艾宸卻不滿名設計師Andy要價6300元的奢華造型，掀起網路好幾波爭議。即便老闆酷炫特別拍片斥責兩位新人，但風波仍未平息，更造成Andy老師遭到酸民攻擊，所幸酷炫最後也親自接受Andy老師的設計，更在臉書上PO出新造型來親自打臉酸民，獲得熱議。
酷炫在臉書上PO文表示，「覺得自己很帥，經得起考驗的剪染技術，每個細節都不容馬虎～」同時也怒嗆酸民，「講實話，留言的酸民有幾個承受得起這種消費，尊重專業，也尊重自己的工作」。最後更標記Andy老師的臉書以及店家粉專。
就連Andy老師都親自跑來貼文底下留言「帥！」，粉絲也紛紛狂讚，「很好看！真的很愛你」、「認真努力的你真的很帥！」、「真潮」、「錶也很帥」、「在紀卜心、Joeman的新造型亮相後」。
事實上，在「軒姐宸妹」事件爆發後，紀卜心、Joeman也親自來體驗Andy老師的奢華剪髮技術，結果新造型亮相後廣受好評，紀卜心更在IG頻頻分享照片，似乎非常滿意Andy老師的手法，也讓人期待紀卜心後續的穿搭美照。（編輯：詹鎰睿）