同事工作4年離職！女見「原因」喊誇張 內行反讚：高手
在職場上，除了環境、個人能力的展現外，和公司其餘同事的相處與搭配，更是工作成效能否提升的關鍵，有網友就分享，自己看見同事在填寫員工基本資料時，發現他過去其中一份工作，離職原因竟是「不想跟XXX工作」，讓她嚇了一大跳，貼文引發網友熱議。
一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文表示「你們聽過誇張離職原因嗎？」並附上同事的個人資料照片，只見圖中表格顯示，該同事在某公司待了4年後離職，離職原因相當簡單，就是「不想跟XXX工作」，原PO心中認為，若到新公司就職，在填寫資料時應該要「美化包裝」一下，但同事卻選擇無視，令她相當詫異。
雖然原PO感到驚訝，但貼文一出，網友則紛紛大讚「很誠實啊，覺得沒什麼不好」、「很正常呀，就是不想跟某人工作而已，公司又不能解決他的問題」、「沒什麼好隱瞞的，誠實很好」、「沒什麼離職原因是誇張的，只要沒心待在這家公司，什麼理由都是離職的原因」、「10個離職理由，9個都是假的…這個看起來倒是很真實」。
此外，也有人認真分析這樣填寫原因的好處「把自己的心聲說出來很好啊，剛好讓公司知道有多少人是被那人弄走」、「對舊公司來說可以檢視員工組成，對新公司來說，也能多關注新人的工作狀態」、「很老實啊！跟自己夥伴合不來若公司無法協調，離開有何錯呢」、「敢寫就是願意表達內心真正想法，新公司可以接納就能一起前進」。（編輯：張志浩）